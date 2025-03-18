В Норвегии из-за предполагаемой диверсии произошла крупная утечка нефти

На старой трансформаторной станции в муниципалитете Берум близ Осло в воскресенье произошла утечка около 60 000 тонн нефти. Норвежская полиция ведёт расследование предполагаемого акта диверсии.

Местный оператор электросети Statnett считает, что инцидент стал результатом преднамеренных действий злоумышленников. Как сообщается, ограждение на территории станции было повреждено, и кто-то отвинтил крышку резервуара трансформатора.

"Похоже, что кто-то проник туда, снял крышку с трансформатора и оставил ёе открытой, в результате чего вылилось значительное количество нефтепродукта", - сказал Томас Феннефосс, представитель Statnett.

Однако в заявлении полиции говорится, что пока у них нет конкретных доказательств этой версии.

Ситуация не представляет непосредственной угрозы для людей. Но чрезвычайно опасные для окружающей среды нефтепродукты попали в протекающую рядом с подстанцией реку Сандвик, а также в почву. В связи с чем эксперты выражают обеспокоенность по поводу масштабов загрязнения и экологической безопасности в стране в целом.

Ричард Конгстейн, менеджер по связям с общественностью муниципалитета Берум, сообщил, что в настоящее время принимаются меры по минимизации последствий ЧП для местной экологии. Для локализации и ликвидации разлива были установлены барьеры, используются нейтрализующие нефть сорбенты.