В ночь на субботу ждём грозу: погода такая

Небо будет частично затянуто облаками. Будет дуть умеренный южный ветер, который, начиная с Курземе, перейдет в западный и северный. Местами во время грозы и на побережье ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +14..+19 градусов.

День начнется с довольно облачной погоды, но с северо-запада облаков станет меньше; существенных осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 9–14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в субботу составит +18..+23 градуса.

В Риге ночью возможен кратковременный дождь и гроза, днем осадков не ожидается, временами будет светить солнце. Ветер сменится на северо-западный и порывами временами будет достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит +18..+20 градусов.