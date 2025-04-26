В ночь на воскресенье ожидаются заморозки по всей Латвии

В начале ночи местами в восточной части страны еще ожидается кратковременный дождь и мокрый снег, однако затем осадки утихнут, небо лишь частично будет закрыто облаками. Будет дуть северо-западный и северный ветер, от слабого до умеренного.

В Риге ночь будет малооблачной и без осадков. Ветер, как и по всей стране, северо-западный и северный, от слабого до умеренного. В столице также ожидаются заморозки - похолодает до 0...-1 градуса, в пригородах до -1..-3 градусов.

Днем в воскресенье температура воздуха в Латвии повысится до +6...+11 градусов.