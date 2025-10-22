В нашем обществе кипит жажда насилия: политолог Раевскис

По его мнению, произошло большое несчастье — человек убил трех собак . «Я подхожу к этому с точки зрения Закона об обороте оружия — обычно виноват тот, кто нажал на курок, а не кто-то другой», — сказал Ф. Раевскис.

Политолог не согласен с распространённым мнением о том, что виноват хозяин собаки. Ведь оружие само не стреляет. Более того, нет свидетеля, который это видел — есть только стрелок и собаки. По мнению Ф. Раевского, человек, нажавший на курок, должен ответить, за какие права и почему он это сделал, застрелив собак.

Во-вторых, собаки – чужая собственность, и тогда он мог стрелять по дому, окнам и машине. Значит, этот человек может стрелять, как ему вздумается, подвергая всех опасности. Ф. Раевскис в замешательстве и убеждён, что стрелять нельзя. Мы не должны этого допускать, это не Америка, где стрельба заканчивается довольно плачевно.

Политолог обеспокоен растущим в обществе спросом на насилие, который может закончиться весьма трагично. Ф. Раевскис считает, что эта тема будет актуальна до тех пор, пока Госполиция не завершит расследование стрельбы, и Бауский региональный совет не расскажет о случившемся муниципальной полиции. По его мнению, она не утихнет так скоро, но самое страшное, что поток насилия продолжится, и его будут списывать на что-то другое.