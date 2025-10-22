Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 22. Октября Завтра: Irida, Irisa
Доступность

В нашем обществе кипит жажда насилия: политолог Раевскис

Редакция PRESS 22 октября, 2025 16:49

Важно 0 комментариев

«Меня пугает, что в обществе кипит, накопилась жажда насилия», — заявил политолог и соучредитель пиар-агентства «Mediju tilts» Филипп Раевскис в интервью телеканалу TV24, комментируя случай с расстрелянными собаками в Бауском районе, сообщает nra.lv.

По его мнению, произошло большое несчастье — человек убил трех собак . «Я подхожу к этому с точки зрения Закона об обороте оружия — обычно виноват тот, кто нажал на курок, а не кто-то другой», — сказал Ф. Раевскис.

Политолог не согласен с распространённым мнением о том, что виноват хозяин собаки. Ведь оружие само не стреляет. Более того, нет свидетеля, который это видел — есть только стрелок и собаки. По мнению Ф. Раевского, человек, нажавший на курок, должен ответить, за какие права и почему он это сделал, застрелив собак.

Во-вторых, собаки – чужая собственность, и тогда он мог стрелять по дому, окнам и машине. Значит, этот человек может стрелять, как ему вздумается, подвергая всех опасности. Ф. Раевскис в замешательстве и убеждён, что стрелять нельзя. Мы не должны этого допускать, это не Америка, где стрельба заканчивается довольно плачевно.

Политолог обеспокоен растущим в обществе спросом на насилие, который может закончиться весьма трагично. Ф. Раевскис считает, что эта тема будет актуальна до тех пор, пока Госполиция не завершит расследование стрельбы, и Бауский региональный совет не расскажет о случившемся муниципальной полиции. По его мнению, она не утихнет так скоро, но самое страшное, что поток насилия продолжится, и его будут списывать на что-то другое.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:55 22.10.2025
Франция: «родственник» Лувра
Sfera.lv 2 часа назад
Литва: соглашение с Россией расторгнуто
Sfera.lv 3 часа назад
Пассажиропоток в аэропорту Риги за девять месяцев остался на уровне прошлого года
Bitnews.lv 4 часа назад
Исследование EBU: чат-боты ошибаются почти в половине ответов о новостях
Bitnews.lv 4 часа назад
Министр внутренних дел потребовал проверку после наказания автора сатирического видео
Bitnews.lv 4 часа назад
SmartLynx Airlines Latvia выкупило руководство компании
Bitnews.lv 4 часа назад
Ринкевич призвал медиков и министра здравоохранения продолжить переговоры
Bitnews.lv 4 часа назад
Швеция: меньше не бывает!
Sfera.lv 5 часов назад

Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности

Мир 18:53

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

Читать
Загрузка

«Семь вооруженных человек поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО»: командующий НВС

Выбор редакции 18:45

Выбор редакции 0 комментариев

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Читать

Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО)

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

Читать

«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Читать

Трагедия в Болдерае: молодой человек выпал с 9-го этажа

Выбор редакции 18:25

Выбор редакции 0 комментариев

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Читать

Довёл? Учитель истории в гимназии душил 12-летнего ученика

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

Читать

На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях

Новости Латвии 18:01

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

Читать