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В музее «Рижская биржа» открыта уникальная выставка: японские куклы

«Еженедельник Суббота» 6 февраля, 2025 11:17

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В музее «Рижская биржа» открыта уникальная выставка «Нингё: японское кукольное искусство». Эта экспозиция стала продолжением популярной передвижной выставки японского фонда «Японские куклы: способы молитвы, воплощение любви» и знакомит с культурой изготовления кукол, культивируемой в Японии на протяжении всей истории страны.

Нингё в переводе с японского означает «человеческая форма». Посетители выставки смогут увидеть 67 кукол, созданных в разные эпохи  в разных регионах Страны восходящего солнца. 

То, что куклы являются неотъемлемой частью повседневной жизни, характерно не только для Японии, кукол любят везде. И если о девочке или вполне взрослой женщине с восхищением говорят «куколка», то она чувствует себя польщенной. Так что, наверное, многие с недоумением воспримут тот факт, что немало людей на протяжение столетий боялись кукол или относились к ним с осторожностью. А все потому, что первые куклы предназначались для магических ритуалов, порой весьма грозного содержания. Но время идет, и все меняется…

Глубокая любовь к куклам является особенностью японской культуры. И выставка в «Рижской бирже» дает всестороннее представление об эстетике японских кукол: от кукол, отражающих социальные, природные или исторические условия жизни в Японии, до современных кукол, которые также популярны в качестве игрушек.

Фонд «Японские куклы: способы молитвы, воплощение любви» уделяет особое внимание мероприятиям, которые знакомят зрителей разных стран с японским искусством и культурой. Ежегодно выставки из коллекций фонда проводятся примерно в 80 музеях и выставочных залах мира.

Японские традиционные куклы называются  нингё. Они являются настоящим культурным сокровищем Японии. К примеру, кокэси — это вид кукол, которые изготавливались в японском северо-восточном регионе Тохоку для продажи посетителям горячих лечебных источников. Начиная с 1945 года производство кокэси стало массовым, и в наши дни эти куклы являются недорогим, но очень милым сувениром. Существует версия, что именно кукла кокэси стала прототипом русской матрешки.

Не менее популярна в Японии дарума  -- кукла-неваляшка. Куклу изготавливают из дерева, папье-маше или бумаги. Окрашивают ее обычно в красный цвет, так как издавна считалось, что именно красный цвет отпугивает демонов. У дарумы центр тяжести смещен книзу: если куклу наклонить, она возвращается в вертикальное положение. Это символизирует непоколебимость стремлений ее владельца.

Заметим, что и в современной Японии фигурки из камня, глины, дерева, соломы и бумаги используются в священных ритуалах. Более тысячи лет назад в Японии появился магический обряд хина-окури. Девушки сажали бумажных кукол в плетеные блюдца и пускали в плавание вниз по течению реки, дабы куклы унесли болезни и несчастья, вызванные злыми духами. Нечто подобное сохранилось до сих пор. В синтоистском храме Хикава можно приобрести бумажную куклу, подуть на нее и потереть о тело, а затем бросить в ручей – все плохое унесется прочь!

Уверена, что когда вы, наши читатели, будете не спеша рассматривать диковинные куклы, изображающие людей, — от императора до азартного игрока в регби, все плохое и грустное, что беспокоило вас, исчезнет. Красота спасет ваш мир!

Выставка открыта до 9 марта в музее «Рижская биржа» (Старая Рига, Домская площадь, 6. Время работа — ежедневно (кроме понедельника) с 10.00 до 18.00.

Людмила АНИСИМОВА

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