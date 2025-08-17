Победитель этого саммита - только один, и это Путин, рассуждает эксперт, отметивший, что российский президент был тепло принят в США вместе со своими ближайшими сподвижниками. Пролёт американского бомбардировщика над местом встречи лидеров был, с одной стороны, ненужным оказанием почестей, а с другой - демонстрацией силы.

"Трамп выглядел подуставшим, Путин был даже назван по имени. Эти сигналы не были нужны. Неизвестно, чтобы были приняты существенные решения, хотя был прогноз, что Украина будет разделена и продана. Предотвратить это помогло состоявшееся ранее виртуальное совещание, в котором участвовали европейские лидеры вместе с Украиной", - подчеркнул эксперт.

Хотя в целом саммит стал тактической победой Путина, Анджанс считает, что Трамп от саммита не выиграл, но и не проиграл: "Его электорат увидит то, что желает увидеть, а именно то, что Трамп пытается принести мир и решить военный вопрос дипломатическим путём".

Рассуждая о возможных сценариях, Анджанс отметил, что надо ждать, что расскажет Трамп об этой встрече Европе и Украине. При этом плохо, что США не наложили на Россию санкции, о которых сообщалось изначально. "Я думаю, что Трамп по-прежнему на крючке у Путина, то есть, по его мнению, мир достижим при его посредничестве и есть надежда на Нобелевскую премию мира", - предполагает политолог.

Впрочем, по мнению эксперта, сейчас в распоряжении Трампа меньше инструментов, чтобы оказывать давление на Украину, так как за американское вооружение для украинцев теперь платит Европа. При этом, однако, Трамп может прекратить предоставление Украины сведений разведки и поставки другой помощи. "С тем же успехом он может махнуть на всё рукой, но думаю, что он и в дальнейшем будет участвовать в этом процессе", - подчёркивает Анджанс.