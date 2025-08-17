Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Политолог: Трамп по-прежнему на крючке у Путина (5)

© LETA 17 августа, 2025 10:53

Важно 5 комментариев

Победителем на переговорах американского и российского президентов стал Владимир Путин, а американский лидер Доналд Трамп по-прежнему у него на крючке - такую оценку ситуации агентству LETA дал директор Центра геополитических исследований и ассоциированный профессор Рижского университета им. Страдиня Марис Анджанс.

Победитель этого саммита - только один, и это Путин, рассуждает эксперт, отметивший, что российский президент был тепло принят в США вместе со своими ближайшими сподвижниками. Пролёт американского бомбардировщика над местом встречи лидеров был, с одной стороны, ненужным оказанием почестей, а с другой - демонстрацией силы.

"Трамп выглядел подуставшим, Путин был даже назван по имени. Эти сигналы не были нужны. Неизвестно, чтобы были приняты существенные решения, хотя был прогноз, что Украина будет разделена и продана. Предотвратить это помогло состоявшееся ранее виртуальное совещание, в котором участвовали европейские лидеры вместе с Украиной", - подчеркнул эксперт.

Хотя в целом саммит стал тактической победой Путина, Анджанс считает, что Трамп от саммита не выиграл, но и не проиграл: "Его электорат увидит то, что желает увидеть, а именно то, что Трамп пытается принести мир и решить военный вопрос дипломатическим путём".

Рассуждая о возможных сценариях, Анджанс отметил, что надо ждать, что расскажет Трамп об этой встрече Европе и Украине. При этом плохо, что США не наложили на Россию санкции, о которых сообщалось изначально. "Я думаю, что Трамп по-прежнему на крючке у Путина, то есть, по его мнению, мир достижим при его посредничестве и есть надежда на Нобелевскую премию мира", - предполагает политолог.

Впрочем, по мнению эксперта, сейчас в распоряжении Трампа меньше инструментов, чтобы оказывать давление на Украину, так как за американское вооружение для украинцев теперь платит Европа. При этом, однако, Трамп может прекратить предоставление Украины сведений разведки и поставки другой помощи. "С тем же успехом он может махнуть на всё рукой, но думаю, что он и в дальнейшем будет участвовать в этом процессе", - подчёркивает Анджанс.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (5)

Важно 14:00

Важно 5 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (5)

Важно 13:45

Важно 5 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (5)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 5 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (5)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 5 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (5)

Важно 12:54

Важно 5 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (5)

Важно 12:35

Важно 5 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (5)

Важно 11:54

Важно 5 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать