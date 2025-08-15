Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как министерства продолжают выплачивать себе премии: Марис Краутманис

Neatkarīgā Rīta Avīze 15 августа, 2025 13:00

Латышские СМИ 0 комментариев

В целях экономии средств Государственная канцелярия предложит в бюджете следующего года сократить расходы на зарплаты в государственном секторе, отказавшись от денежных премий и бонусов в государственном управлении. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое единство») в интервью программе «Рита панорама» на Латвийском телевидении 9 июля. Согласно открытым данным Госкассы, в июле в виде премий министерствам и Государственной канцелярии было выплачено 327 тысяч евро, что в три раза больше, чем в июне, пишет Марис Краутманис на портале nra.lv.

«Они не делают больше, но и не делают меньше», — иронично говорит исследователь данных, эксперт по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Янис Херманис, опубликовавший в своем аккаунте в социальных сетях «X» фотографию того, как в настоящее время выглядят выплаты бонусов и денежных премий в центральных учреждениях.

В июле, согласно открытым данным Государственного казначейства, в Министерстве обороны было выплачено 170 тысяч евро премий, в Министерстве внутренних дел – 101 тысяча евро, в Министерстве экономики – 28 тысяч евро и в Министерстве интеллектуального управления и регионального развития – 18 тысяч евро.

В ряде других министерств в прошлом месяце также были выплачены премии и денежные премии, но в меньших размерах. В общей сложности в июле в центральных учреждениях было выплачено 327 тысяч евро премий и денежных премий.

Это меньше, чем в марте, когда сотрудники министерств и Государственной канцелярии получили в общей сложности более миллиона евро, но сумма всё равно значительная.

Всего за первые семь месяцев было выплачено 2,85 миллиона евро премий и денежных премий, большая часть которых пришлась на Министерство финансов – более 600 тысяч евро, а также на Министерство внутренних дел и Министерство сельского хозяйства – более 300 тысяч евро каждое.

Меньше всего бонусов и денежных премий в этом году получили работники Министерства обороны — за все семь месяцев выплачено 1063 евро, а также работники Министерства юстиции — в общей сложности 2204 евро.

В прошлом году в виде бонусов и денежных премий было выплачено 7,8 млн евро. Этот год ещё не закончился. По-настоящему крупные бонусы в центральных учреждениях традиционно выплачиваются в конце года. Например, в декабре прошлого года сумма денежных премий и бонусов превысила 2,6 млн евро. Где же здесь экономия?

«Я предполагаю, что министерства чувствуют, что их, вероятно, лишат финансирования, поэтому им нужно поторопиться и скорее выплатить премии», — сказал Янис Херманис в интервью «nra.lv».

Он подчеркнул, что речь идет только о центральных учреждениях — министерствах и Государственной канцелярии, а вот такие «дочки», как СГД, LIAA и другие учреждения, — это отдельная история, которую еще нужно изучать.

 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

