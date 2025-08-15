Как министерства продолжают выплачивать себе премии: Марис Краутманис

«Они не делают больше, но и не делают меньше», — иронично говорит исследователь данных, эксперт по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Янис Херманис, опубликовавший в своем аккаунте в социальных сетях «X» фотографию того, как в настоящее время выглядят выплаты бонусов и денежных премий в центральных учреждениях.

В июле, согласно открытым данным Государственного казначейства, в Министерстве обороны было выплачено 170 тысяч евро премий, в Министерстве внутренних дел – 101 тысяча евро, в Министерстве экономики – 28 тысяч евро и в Министерстве интеллектуального управления и регионального развития – 18 тысяч евро.

В ряде других министерств в прошлом месяце также были выплачены премии и денежные премии, но в меньших размерах. В общей сложности в июле в центральных учреждениях было выплачено 327 тысяч евро премий и денежных премий.

Это меньше, чем в марте, когда сотрудники министерств и Государственной канцелярии получили в общей сложности более миллиона евро, но сумма всё равно значительная.

Всего за первые семь месяцев было выплачено 2,85 миллиона евро премий и денежных премий, большая часть которых пришлась на Министерство финансов – более 600 тысяч евро, а также на Министерство внутренних дел и Министерство сельского хозяйства – более 300 тысяч евро каждое.

Меньше всего бонусов и денежных премий в этом году получили работники Министерства обороны — за все семь месяцев выплачено 1063 евро, а также работники Министерства юстиции — в общей сложности 2204 евро.

В прошлом году в виде бонусов и денежных премий было выплачено 7,8 млн евро. Этот год ещё не закончился. По-настоящему крупные бонусы в центральных учреждениях традиционно выплачиваются в конце года. Например, в декабре прошлого года сумма денежных премий и бонусов превысила 2,6 млн евро. Где же здесь экономия?

«Я предполагаю, что министерства чувствуют, что их, вероятно, лишат финансирования, поэтому им нужно поторопиться и скорее выплатить премии», — сказал Янис Херманис в интервью «nra.lv».

Он подчеркнул, что речь идет только о центральных учреждениях — министерствах и Государственной канцелярии, а вот такие «дочки», как СГД, LIAA и другие учреждения, — это отдельная история, которую еще нужно изучать.