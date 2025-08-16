Генеральная прокуратура России обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием конфисковать имущество латвийского Rietumu banka в пользу российского государства, сообщает агентство Интерфакс.

Иск был подан 12 августа, однако пока суд не принял его к рассмотрению. Суть требований официально не раскрыта. Среди ответчиков названы сам Rietumu banka, Банк Латвии, представительство банка в Москве, а также принадлежащие банку компании KI Invest и RB Investments.

К делу привлечены и третьи стороны: Росимущество, Центральный банк РФ и Московский центр международного сотрудничества.

По данным источника Интерфакс, иск связан с передачей так называемого «Московского дома» в Риге в собственность латвийского государства, а также с блокировкой Rietumu banka 25 февраля 2022 года средств Московского центра международного сотрудничества на сумму более 81 тыс. долларов США в связи с выполнением санкционных требований.

В иске действия латвийских властей и банка названы «незаконным захватом российской государственной собственности и подрывом экономического суверенитета России».

В России KI Invest владеет земельными участками общей площадью свыше 1,24 га, а также зданиями и коммерческими помещениями площадью более 13,8 тыс. кв. м в Москве и Подмосковье. По версии прокуратуры, банк вывел из страны доходы от аренды в размере 105 млн рублей (около 1,1 млн евро), что противоречит указу Владимира Путина от 5 марта 2022 года о «специальных экономических мерах».

Генпрокуратура требует признать недействительными:

договор от 25 февраля 2022 года между Rietumu banka и Банком Латвии по реализации санкций ЕС против России,

кредитный договор с KI Invest,

ряд сделок 2022–2025 годов по переводу средств на сумму 105 млн рублей,

а также конфисковать 100% капитала KI Invest в пользу государства.

Кроме того, прокуратура просит арестовать доли KI Invest, её недвижимость, а также имущество и ценные бумаги Rietumu banka и его московского представительства.

Представитель банка Янис Жагарс сообщил агентству LETA, что Rietumu banka пока не получил официальной информации о деле и не может его комментировать.

Как ранее указывалось в годовом отчёте за 2023 год, банк не ведёт новых инвестиций и не запускает проекты в России и Беларуси, а лишь завершает уже начатые. Планировалось до конца 2024 года полностью ликвидировать экспозицию в этих странах и продать все активы дочерней компании KI Invest.

В начале 2024 года Rietumu banka призывала депутатов Сейма Латвии не спешить с передачей «Московского дома» в собственность государства, предупреждая, что это создаст прецедент для ответных действий России против латвийских предприятий с активами в РФ.

Глава правления банка Елена Бурая в письме парламенту подчёркивала, что понимает символическое значение передачи здания и солидарность с Украиной, но отмечала: это даст Москве повод национализировать активы латвийских компаний. По её словам, речь идёт о потерях на десятки миллионов евро.

Бурая также напоминала, что Rietumu banka осуждает российскую агрессию против Украины и оказывает поддержку Киеву. В результате банк сталкивается с «несправедливыми и незаконными действиями российских властей», которые прямо поощряют подачу исков против «недружественных стран» и их компаний, в том числе против Rietumu bankas.

11 января 2024 года Сейм принял закон о передаче «Московского дома» в государственную собственность «для предотвращения угроз безопасности страны».