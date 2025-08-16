Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Генпрокуратура России требует конфисковать имущество Rietumu banka. За Дом Москвы (1)

© LETA 16 августа, 2025 09:52

Важно 1 комментариев

Москва подала иск против латвийского банка и его активов

Генеральная прокуратура России обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием конфисковать имущество латвийского Rietumu banka в пользу российского государства, сообщает агентство Интерфакс.

Иск был подан 12 августа, однако пока суд не принял его к рассмотрению. Суть требований официально не раскрыта. Среди ответчиков названы сам Rietumu banka, Банк Латвии, представительство банка в Москве, а также принадлежащие банку компании KI Invest и RB Investments.

К делу привлечены и третьи стороны: Росимущество, Центральный банк РФ и Московский центр международного сотрудничества.

По данным источника Интерфакс, иск связан с передачей так называемого «Московского дома» в Риге в собственность латвийского государства, а также с блокировкой Rietumu banka 25 февраля 2022 года средств Московского центра международного сотрудничества на сумму более 81 тыс. долларов США в связи с выполнением санкционных требований.

В иске действия латвийских властей и банка названы «незаконным захватом российской государственной собственности и подрывом экономического суверенитета России».

В России KI Invest владеет земельными участками общей площадью свыше 1,24 га, а также зданиями и коммерческими помещениями площадью более 13,8 тыс. кв. м в Москве и Подмосковье. По версии прокуратуры, банк вывел из страны доходы от аренды в размере 105 млн рублей (около 1,1 млн евро), что противоречит указу Владимира Путина от 5 марта 2022 года о «специальных экономических мерах».

Генпрокуратура требует признать недействительными:

договор от 25 февраля 2022 года между Rietumu banka и Банком Латвии по реализации санкций ЕС против России,
кредитный договор с KI Invest,
ряд сделок 2022–2025 годов по переводу средств на сумму 105 млн рублей,
а также конфисковать 100% капитала KI Invest в пользу государства.
Кроме того, прокуратура просит арестовать доли KI Invest, её недвижимость, а также имущество и ценные бумаги Rietumu banka и его московского представительства.

Представитель банка Янис Жагарс сообщил агентству LETA, что Rietumu banka пока не получил официальной информации о деле и не может его комментировать.

Как ранее указывалось в годовом отчёте за 2023 год, банк не ведёт новых инвестиций и не запускает проекты в России и Беларуси, а лишь завершает уже начатые. Планировалось до конца 2024 года полностью ликвидировать экспозицию в этих странах и продать все активы дочерней компании KI Invest.

В начале 2024 года Rietumu banka призывала депутатов Сейма Латвии не спешить с передачей «Московского дома» в собственность государства, предупреждая, что это создаст прецедент для ответных действий России против латвийских предприятий с активами в РФ.

Глава правления банка Елена Бурая в письме парламенту подчёркивала, что понимает символическое значение передачи здания и солидарность с Украиной, но отмечала: это даст Москве повод национализировать активы латвийских компаний. По её словам, речь идёт о потерях на десятки миллионов евро.

Бурая также напоминала, что Rietumu banka осуждает российскую агрессию против Украины и оказывает поддержку Киеву. В результате банк сталкивается с «несправедливыми и незаконными действиями российских властей», которые прямо поощряют подачу исков против «недружественных стран» и их компаний, в том числе против Rietumu bankas.

11 января 2024 года Сейм принял закон о передаче «Московского дома» в государственную собственность «для предотвращения угроз безопасности страны».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 52 реакций
Комментарии (1) 52 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:25 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

Важно 11:54

Важно 1 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать