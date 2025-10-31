В стране стало на четыре капибары больше: новости из Рижского зоопарка

Но зимой капибар не увидеть вживую — показ начнётся весной. Однако зоопарк планирует проводить прямые трансляции из закрытых вольеров.
За месяц в зоопарке появилось пять здоровых детёнышей капибар: первый — 25 сентября, ещё четверо — в середине октября. Малыши активны, быстро растут, за их развитием следят сотрудники.
Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+.
Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.
На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.
Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.
В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.
Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.
Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться.
