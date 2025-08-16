Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Жителей Стокгольма призвали прекратить полив и пользоваться душем вместо ванной — в Швеции проблемы с водой (1)

В Стокгольме объявлен призыв к жителям и предприятиям экономить воду. Причина — аномально высокая температура в озере Меларен, которое снабжает столицу питьевой водой. Из-за перегрева эффективность работы водоочистных станций снизилась, и производить воду в прежних объёмах больше невозможно.

В компании Stockholm Vatten och Avfall, отвечающей за водоснабжение, предупредили: в ближайшие недели, когда жители вернутся из отпусков, а дети пойдут в школы, потребление воды резко вырастет. Чтобы избежать дефицита, горожанам и бизнесу настоятельно рекомендовано ограничить использование водопроводной воды.

Среди советов: отказаться от полива садов, не наполнять бассейны, отложить мойку машин, а вместо ванны принимать короткий душ. Также советуют полностью загружать посудомоечные и стиральные машины и не оставлять воду включённой без необходимости. «Каждая капля имеет значение», — подчеркнули в обращении к жителям.

Ограничения касаются не только Стокгольма. Под рекомендации попадают и окрестные муниципалитеты — Худдинге, Стренгнес, Нюнесхамн, Лидингё, Накка, Тиресё, Ханинге, Боткирка, Салем, Вермдё и Экерё. Все они получают водопроводную воду из Стокгольма, и перебои в производстве могут затронуть около двух миллионов человек.

Проблемы с водой этим летом стали заметны по всей Швеции. По данным Шведского гидрометеорологического института (SMHI) и Геологической службы страны (SGU), малоснежная зима и засушливая весна привели к низким уровням грунтовых вод и обмелению рек. В нескольких регионах объявлены предупреждения о риске дефицита воды.

Особенно серьёзная ситуация на острове Готланд, где действует полный запрет на полив и использование питьевой воды в хозяйственных целях. Власти острова разрешают её применять только для приготовления пищи, мытья посуды и личной гигиены. В других регионах, включая Кальмар, Йёнчёпинг и Крунуберг, фиксируется крайне низкий уровень рек и подземных источников.

Учёные отмечают, что подобные явления становятся всё более вероятными в условиях климатического кризиса. По данным международной группы World Weather Attribution, вероятность экстремальных волн жары в Скандинавии сейчас как минимум в десять раз выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Таким образом, даже в стране, богатой озёрами и чистой водой, возникла необходимость жёсткой экономии. Шведские власти предупреждают: в ближайшие годы такие меры могут стать обычной практикой.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Важно 14:53

Важно 1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

