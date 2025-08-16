В компании Stockholm Vatten och Avfall, отвечающей за водоснабжение, предупредили: в ближайшие недели, когда жители вернутся из отпусков, а дети пойдут в школы, потребление воды резко вырастет. Чтобы избежать дефицита, горожанам и бизнесу настоятельно рекомендовано ограничить использование водопроводной воды.

Среди советов: отказаться от полива садов, не наполнять бассейны, отложить мойку машин, а вместо ванны принимать короткий душ. Также советуют полностью загружать посудомоечные и стиральные машины и не оставлять воду включённой без необходимости. «Каждая капля имеет значение», — подчеркнули в обращении к жителям.

Ограничения касаются не только Стокгольма. Под рекомендации попадают и окрестные муниципалитеты — Худдинге, Стренгнес, Нюнесхамн, Лидингё, Накка, Тиресё, Ханинге, Боткирка, Салем, Вермдё и Экерё. Все они получают водопроводную воду из Стокгольма, и перебои в производстве могут затронуть около двух миллионов человек.

Проблемы с водой этим летом стали заметны по всей Швеции. По данным Шведского гидрометеорологического института (SMHI) и Геологической службы страны (SGU), малоснежная зима и засушливая весна привели к низким уровням грунтовых вод и обмелению рек. В нескольких регионах объявлены предупреждения о риске дефицита воды.

Особенно серьёзная ситуация на острове Готланд, где действует полный запрет на полив и использование питьевой воды в хозяйственных целях. Власти острова разрешают её применять только для приготовления пищи, мытья посуды и личной гигиены. В других регионах, включая Кальмар, Йёнчёпинг и Крунуберг, фиксируется крайне низкий уровень рек и подземных источников.

Учёные отмечают, что подобные явления становятся всё более вероятными в условиях климатического кризиса. По данным международной группы World Weather Attribution, вероятность экстремальных волн жары в Скандинавии сейчас как минимум в десять раз выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Таким образом, даже в стране, богатой озёрами и чистой водой, возникла необходимость жёсткой экономии. Шведские власти предупреждают: в ближайшие годы такие меры могут стать обычной практикой.