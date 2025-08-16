Воскресенье будет прохладным; на востоке — снова жёлтое предупреждение

Ночью будет преимущественно облачная погода, небо лишь ненадолго будет проясняться. За ночь территорию Латвии с северо-запада пересечёт новая зона осадков - во многих местах ожидаются дожди, местами на востоке - сильные ливни и грозы, которые продолжатся и наутро. В связи с ними вновь объявлено жёлтое предупреждение.

Оно объявлено также в связи с ожидаемым ближе к утру и утром в прибрежных районах северо-западным и западным ветром, скорость которого в порывах будет достигать 20 м/с. Температура воздуха понизится до +10-16 градусов.

В Риге также ожидается преимущественно облачная ночь, с середины ночи время от времени будут идти дожди, иногда сильные, возможны вспышки молний. С утра северо-западный и западный ветер в столице тоже усилится порывами до 20 м/с. Ночью в Риге ожидается +13-15 градусов.

Днём в воскресенье в Латвии во многих местах по-прежнему ожидается дождь, местами в центральных и восточных районах с утра - сильные ливни. На некоторой части территории страны сохранится порывистый северный ветер скоростью от 15 до 18 м/с.

Максимальная температура воздуха днём - всего +16-19 градусов.