Если тебе уже 50, садись за парту! Служба занятости предлагает курсы информатики и латышского

Записываться на курсы могут наёмные работники и самозанятые лица, соответствующие хотя бы одному из следующих критериев: образование и навыки недостаточны для конкурентоспособности на рынке труда, возраст достиг 50 лет или же имеется либо прогнозируется инвалидность.

Бесплатное обучение финансируется Фондом оздоровления ЕС.

Подавать заявки на участие можно будет на сайте ГАЗ в разделе Mācības nodarbinātām personām (mūžizglītība), где доступна подробная информация о проведении занятий и условия участия в них.

ГАЗ напоминает, что продолжается также приём заявок от работающих и самозанятых лиц для обучения управлению тракторной техникой.