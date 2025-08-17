Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Кому-то снова надо набить карманы?» Новость о модернизации КПП на границе с РФ разозлила публику (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 17 августа, 2025 11:47

Важно 1 комментариев

ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) заключило договор с SIA Būvinženieru konstruktoru birojs на проведение работ по проектированию и авторскому надзору для модернизации погранпунктов Гребнево, Терехово и Патерниеки, сообщает Tautaruna.nra.lv.

Договор на проведение этих работ на всех трёх погранпунктах заключен на общую сумму в размере 1 млн 185 тыс. 500 евро без НДС. После завершения проектирования планируется проведение строительных работ с 2026 по 2028 год.

Эта новость в обществе воспринята неоднозначно. Кто-то считает, что деньги в очередной раз разбазарят и вообще зачем там что-то улучшать, лучше эти пункты закрыть, другие подчёркивают, что проект принесёт пользу.

"Кто-нибудь может пояснить, зачем это теперь делать? В ближайшее время ожидается восстановление нормальных соседских отношений? У нас всё в сфере внутренних дел и на границе налажено, раз можем вваливать деньги в пустые погранпункты? Или снова какой-то скотине надо набить карманы?" - задаётся вопросами в соцсети X адвокат Артур Звейсалниекс.

Что же ему на это отвечают?

- Это и в самом деле чушь. Мы ищем в государственном управлении, где бы денег сэкономить, и модернизируем погранпункты [на границе] с Россией?

- Единственное, что там нужно бы сейчас модернизировать, так это расставить в ряд противотанковое и противовоздушное оружие.

- Это для более удобной выгрузки русских танков - кто ещё в этом сомневается?

- Эстонцы подготовили мост на границе, чтобы нельзя было легко преодолеть, Латвия делает всё, чтобы Россия половчее и побыстрее вошла в Латвию?

- Вот снесли бы эту жуткую развалину на погранпункте в Айнажи! После Эстонии ощущение, что в чухню въезжаешь...

- Что предусмотрено спереть, то сопрут.

- Что касается самих зданий погранохраны, то им точно необходим ремонт. То, что границы закрыты, не означает, что самих пограничников больше нет. Как раз наоборот, в связи с нелегальной миграцией работа стала намного тяжелее, и им надо обеспечить нормальные условия труда.

- Может быть, их оборудуют пулемётными гнёздами, бункерами, подземными ходами?

- Там всё происходит, только рижане думают, что всё закрыто!

 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

Важно 11:54

Важно 1 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

