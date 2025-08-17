Договор на проведение этих работ на всех трёх погранпунктах заключен на общую сумму в размере 1 млн 185 тыс. 500 евро без НДС. После завершения проектирования планируется проведение строительных работ с 2026 по 2028 год.

Эта новость в обществе воспринята неоднозначно. Кто-то считает, что деньги в очередной раз разбазарят и вообще зачем там что-то улучшать, лучше эти пункты закрыть, другие подчёркивают, что проект принесёт пользу.

"Кто-нибудь может пояснить, зачем это теперь делать? В ближайшее время ожидается восстановление нормальных соседских отношений? У нас всё в сфере внутренних дел и на границе налажено, раз можем вваливать деньги в пустые погранпункты? Или снова какой-то скотине надо набить карманы?" - задаётся вопросами в соцсети X адвокат Артур Звейсалниекс.

Что же ему на это отвечают?

- Это и в самом деле чушь. Мы ищем в государственном управлении, где бы денег сэкономить, и модернизируем погранпункты [на границе] с Россией?

- Единственное, что там нужно бы сейчас модернизировать, так это расставить в ряд противотанковое и противовоздушное оружие.

- Это для более удобной выгрузки русских танков - кто ещё в этом сомневается?

- Эстонцы подготовили мост на границе, чтобы нельзя было легко преодолеть, Латвия делает всё, чтобы Россия половчее и побыстрее вошла в Латвию?

- Вот снесли бы эту жуткую развалину на погранпункте в Айнажи! После Эстонии ощущение, что в чухню въезжаешь...

- Что предусмотрено спереть, то сопрут.

- Что касается самих зданий погранохраны, то им точно необходим ремонт. То, что границы закрыты, не означает, что самих пограничников больше нет. Как раз наоборот, в связи с нелегальной миграцией работа стала намного тяжелее, и им надо обеспечить нормальные условия труда.

- Может быть, их оборудуют пулемётными гнёздами, бункерами, подземными ходами?

- Там всё происходит, только рижане думают, что всё закрыто!