Мужчина спас аиста, запутавшегося в проводах и вызвал бурю эмоций в соцсетях

Автор публикации Айя Мичуле-Эйуба написала: «Хотя утром нужно было покормить лошадей и спешить на работу. Не могли оставить умирать, спасибо моему мужу. Каждое живое существо хочет жить».

Под постом десятки благодарных комментариев:

«Всё-таки рядом с нами есть Мужчины — с большой буквы, готовые на всё, чтобы спасти жизнь.»

«Сердечное спасибо, добрые люди!»

«От всей души благодарность за святую птицу!»

«Очень смелый поступок. Даже не понимаю, как можно было так управиться с проводами, чтобы оба с аистом не оказались в горизонтальном положении. Действительно восхитительно!»

«Что-то в этом году у аистов с электропроводами не так! У нас возле дома двое за один день врезались в провода — к сожалению, оба погибли…»

Однако энергетики напоминают: поступок хоть и героический, но крайне опасный. Компания Sadales tīkls призывает не приближаться к проводам самостоятельно, а сразу звонить по телефону 8404 или сообщать о происшествии на сайте предприятия.