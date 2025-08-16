Эксперт: в дальнейшем самое важное — насколько жёстко будут защищать свои интересы Европа и Украина

Он отметил, что пока ещё очень трудно дать оценку того, о чём именно было договорено во время встречи на Аляске, так как информация с обеих сторон скудна, однако первые положительные и отрицательные выводы уже формируются.

Что касается положительных аспектов, то Гарисонс отметил, что на сей раз Трамп и его администрация стояли на несколько иных позициях и слепо не шли навстречу России. В этом плане можно похвалить работу, проделанную европейскими лидерами перед этой встречей, по их беседам с Трампом.

Кроме того, хотя Путина и встретили с красной ковровой дорожкой, дипломатически всё же многие вещи были пропущены и было похоже, что США демонстративно проводят различные мероприятия, например, пролёт бомбардировщика и истребителей над военной базой, где проходила встреча. Таким образом США продемонстрировали своё превосходство, считает эксперт.

В отношении отрицательных моментов Гарисонс заявил, что надо обратить внимание на слова Путина о том, что Европа и Украина не должны препятствовать заключению соглашения. Эксперт отметил, что ещё до встречи российская пропаганда заявляла о том, что имели место разговоры об уступках со стороны Украины.

Второй отрицательный момент - это то, что военного преступника Путина принимают у президента США, так как для Путина эта встреча означает его легитимизацию и дипломатическую победу.

"Несмотря на то, какие решения на этой встрече приняты, в дальнейшем важнее всего, насколько жёстко встанут на защиту своих интересов европейские лидеры и Украина. Европа либо поставит себя как самостоятельного игрока и обозначит свои требования и цели, либо просто сдастся перед тем, о чём договорились США с Россией. Надо помнить о том, что война в Украине - это война в Европе. Исход этой войны повлияет на положение именно в Европе, в том числе и в Латвии", - подчеркнул Гарисонс.

В свою очередь экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс пришёл к выводу, что эта встреча для Путина была победой по линии коммуникации. Путин повлиял на Трампа лестью, в частности, обычно не говорящий по-английски Путин на этом языке пригласил Трампа на следующую встречу в Москву и похвалил его.

"В этих переговорах хорошо то, что никаких конкретных решений, очевидно, не принято. Это лучшее, что могло быть от этой встречи, потому что кое-кто уже прогнозировал вторую Ялту", - заявил Пабрикс.