Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Эксперт: в дальнейшем самое важное — насколько жёстко будут защищать свои интересы Европа и Украина

© Life.ru 16 августа, 2025 13:50

Мнения 0 комментариев

Каким бы ни было содержание встречи лидеров США и России, в дальнейшем важнее всего, насколько жёстко встанут на защиту своих интересов европейские лидеры и Украина, о чём агентству LETA заявил бывший госсекретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс.

Он отметил, что пока ещё очень трудно дать оценку того, о чём именно было договорено во время встречи на Аляске, так как информация с обеих сторон скудна, однако первые положительные и отрицательные выводы уже формируются.

Что касается положительных аспектов, то Гарисонс отметил, что на сей раз Трамп и его администрация стояли на несколько иных позициях и слепо не шли навстречу России. В этом плане можно похвалить работу, проделанную европейскими лидерами перед этой встречей, по их беседам с Трампом.

Кроме того, хотя Путина и встретили с красной ковровой дорожкой, дипломатически всё же многие вещи были пропущены и было похоже, что США демонстративно проводят различные мероприятия, например, пролёт бомбардировщика и истребителей над военной базой, где проходила встреча. Таким образом США продемонстрировали своё превосходство, считает эксперт.

В отношении отрицательных моментов Гарисонс заявил, что надо обратить внимание на слова Путина о том, что Европа и Украина не должны препятствовать заключению соглашения. Эксперт отметил, что ещё до встречи российская пропаганда заявляла о том, что имели место разговоры об уступках со стороны Украины.

Второй отрицательный момент - это то, что военного преступника Путина принимают у президента США, так как для Путина эта встреча означает его легитимизацию и дипломатическую победу.

"Несмотря на то, какие решения на этой встрече приняты, в дальнейшем важнее всего, насколько жёстко встанут на защиту своих интересов европейские лидеры и Украина. Европа либо поставит себя как самостоятельного игрока и обозначит свои требования и цели, либо просто сдастся перед тем, о чём договорились США с Россией. Надо помнить о том, что война в Украине - это война в Европе. Исход этой войны повлияет на положение именно в Европе, в том числе и в Латвии", - подчеркнул Гарисонс.

В свою очередь экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс пришёл к выводу, что эта встреча для Путина была победой по линии коммуникации. Путин повлиял на Трампа лестью, в частности, обычно не говорящий по-английски Путин на этом языке пригласил Трампа на следующую встречу в Москву и похвалил его.

"В этих переговорах хорошо то, что никаких конкретных решений, очевидно, не принято. Это лучшее, что могло быть от этой встречи, потому что кое-кто уже прогнозировал вторую Ялту", - заявил Пабрикс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 36 реакций
Комментарии (0) 36 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:20 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать