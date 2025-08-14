Осторожно, к вам может прийти белочка! Жителей предупреждают об особо игривых зверьках в лесу (ВИДЕО)

Белки ведут себя настолько смело, что могут бежать прямо к людям и даже карабкаться по их ногам. Из-за такой активности прогулки по лесу требуют особой внимательности, чтобы случайно не наступить на зверька.

В конце июля специалист по строительству и обслуживанию Latvijas Valsts meži Валтерс Викс, находясь неподалёку от посёлка Силва (в районе Смилтене), заметил на лесной дороге необычное оживление.

«Обратил внимание, когда беличья семья в полном составе передвигалась по соседнему съезду. От веселой компании отстали два беззаботных малыша, которые смело исследовали окрестности и даже подбежали поздороваться», - отмечает лесной специалист.