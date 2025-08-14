Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Итальянцы разлюбили отдых на пляжах и массово рванули в горы: почему?

Euronews 14 августа, 2025 17:54

В этом году итальянцы массово отказываются от пляжей: на некоторых побережьях число туристов сократилось на 25 %. При этом горные курорты берут штурмом: в Доломитовых Альпах по горной тропе, откуда открывается вид на живописные пики, в день проходят по 8 тысяч человек.

На протяжении десятилетий живущие на побережье итальянцы придерживаются одного и того же летнего распорядка: они бронируют шезлонги и зонтики на привычном пляже на несколько недель, а то и месяцев, и уезжают на море отдыхать.

В этом году работающие на пляже компании сообщают о резком снижении числа посетителей, особенно тех, кто остаётся на длительный срок, тогда как горные курорты Италии на севере осаждают туристы.

Некоторые политические силы обвиняют в недостатке отдыхающих рост цен на побережье, но ключевыми факторами, по мнению экспертов, являются всё более частые и интенсивные тепловые волны и меняющийся климат.

Пляжный отдых в Италии становится всё дороже

В этом году итальянцы массово отказываются от любимых пляжей: в июне и июле количество отдыхающих на некоторых побережьях сократилось на 25 %.
 
"У нас самый оживленный туристический сезон в году, но людей нет: мы здесь считаем овец", - рассказал итальянским СМИ один владелец пляжного заведения из Абруццо.
 
Ассоциация пляжных заведений Assobalneari Italia объясняет спад высокой стоимостью жизни и её влиянием на расходы. По данным потребительской ассоциации Altroconsumo, стоимость аренды шезлонга сейчас в среднем на 17 процентов выше, чем четыре года назад.

На пляжах Лацио, например, трудно арендовать два шезлонга и зонтик менее чем за 30 евро в день. На самых популярных морских курортах Апулии и Сардинии эта цифра возрастает до 90 евро.

Итальянцы бегут в горы в поисках прохлады

Но это не значит, что итальянцы отказываются от пляжей, чтобы остаться дома и сэкономить деньги. В противовес кризису в пляжном туризме наблюдается бум в горных районах страны.

Отдых в горах и правда в среднем обходится дешевле, чем на пляже. Но эксперты считают, что это, скорее, связано с климатическими изменениями, обрушившимися на континент.

Так июнь стал одним из самых жарких в мире, а Европу накрыла сильная и продолжительная тепловая волна, в результате которой температура в нескольких странах превысила 40°C. В июле жара немного спала, но этот месяц все равно стал четвёртым самым теплым в Европе за всю историю наблюдений.

В связи с этим туристы устремились в более прохладные края, чтобы хоть немного отдохнуть от жары. Особым спросом пользуются альпийские районы, прежде всего Доломитовые Альпы.

В Трентино - северном регионе, где расположено несколько национальных парков и горных вершин, число посетителей близко к тому, чтобы побить рекорд прошлого лета - более 10 миллионов человек.

"Нужно продвигать не только несколько знаковых мест"
Всплеск летнего туризма стал спасением для многих горных курортов, испытывающих трудности из-за тёплой зимы и сокращения снежного сезона.

Но эксперты по туризму говорят, что теперь жизненно важно укрепить инфраструктуру и управление, чтобы предотвратить возникновение новых направлений массового туризма.

Мне не нравится термин "сверхтуризм"; я предпочитаю термин "плохой менеджмент", означающий плохую организацию потока посетителей", - заявил итальянским СМИ Джанни Баттайола, президент Trentino Marketing.

Десятки популярных горных направлений с трудом справляются с массовым наплывом посетителей этим летом. Один пример даже попал в международные СМИ: высоко в Доломитовых Альпах туристическая тропа стала известным местом для съёмки остроконечных пиков Одле.

Этим летом любители прогулок и местные жители делились снимками маршрута, запруженного очередями туристов, ожидающих возможности сделать достойные Instagram снимки. По сообщениям, в один июльский день по тропе прошли до 8 000 человек.

Недовольство возросло до такой степени, что землевладельцы здесь решили предпринять самостоятельные действия и установить турникет с платой за проход в начале тропы.

"В некоторых районах, таких как Сечеда, озеро Брейес и Тре Чиме ди Лаваредо, с наплывом туристов трудно справиться", - говорит Вальтер де Кассан, президент гостиничной ассоциации Federalberghi Belluno.

"Нам нужно продвигать не только несколько знаковых мест. Всего в десятке километров можно найти не менее красивые, но все еще относительно малолюдные места", добавляют они.

Учитывая удлиняющееся лето в Европе, эксперты по туризму также подчеркивают привлекательность гор в сентябре и октябре, пытаясь распределить наплыв посетителей.

Баттайола из Trentino Marketing говорит, что в этом году осень "обретает форму", в том числе благодаря таким инициативам, как открытие горных хижин в более поздние сроки и проведение мероприятий, посвященных осенней гастрономии и виноградарству региона.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

