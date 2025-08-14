Итальянцы разлюбили отдых на пляжах и массово рванули в горы: почему?

На протяжении десятилетий живущие на побережье итальянцы придерживаются одного и того же летнего распорядка: они бронируют шезлонги и зонтики на привычном пляже на несколько недель, а то и месяцев, и уезжают на море отдыхать.

В этом году работающие на пляже компании сообщают о резком снижении числа посетителей, особенно тех, кто остаётся на длительный срок, тогда как горные курорты Италии на севере осаждают туристы.

Некоторые политические силы обвиняют в недостатке отдыхающих рост цен на побережье, но ключевыми факторами, по мнению экспертов, являются всё более частые и интенсивные тепловые волны и меняющийся климат.

Пляжный отдых в Италии становится всё дороже

В этом году итальянцы массово отказываются от любимых пляжей: в июне и июле количество отдыхающих на некоторых побережьях сократилось на 25 %.



"У нас самый оживленный туристический сезон в году, но людей нет: мы здесь считаем овец", - рассказал итальянским СМИ один владелец пляжного заведения из Абруццо.



Ассоциация пляжных заведений Assobalneari Italia объясняет спад высокой стоимостью жизни и её влиянием на расходы. По данным потребительской ассоциации Altroconsumo, стоимость аренды шезлонга сейчас в среднем на 17 процентов выше, чем четыре года назад.

На пляжах Лацио, например, трудно арендовать два шезлонга и зонтик менее чем за 30 евро в день. На самых популярных морских курортах Апулии и Сардинии эта цифра возрастает до 90 евро.

Итальянцы бегут в горы в поисках прохлады

Но это не значит, что итальянцы отказываются от пляжей, чтобы остаться дома и сэкономить деньги. В противовес кризису в пляжном туризме наблюдается бум в горных районах страны.

Отдых в горах и правда в среднем обходится дешевле, чем на пляже. Но эксперты считают, что это, скорее, связано с климатическими изменениями, обрушившимися на континент.

Так июнь стал одним из самых жарких в мире, а Европу накрыла сильная и продолжительная тепловая волна, в результате которой температура в нескольких странах превысила 40°C. В июле жара немного спала, но этот месяц все равно стал четвёртым самым теплым в Европе за всю историю наблюдений.

В связи с этим туристы устремились в более прохладные края, чтобы хоть немного отдохнуть от жары. Особым спросом пользуются альпийские районы, прежде всего Доломитовые Альпы.

В Трентино - северном регионе, где расположено несколько национальных парков и горных вершин, число посетителей близко к тому, чтобы побить рекорд прошлого лета - более 10 миллионов человек.

"Нужно продвигать не только несколько знаковых мест"

Всплеск летнего туризма стал спасением для многих горных курортов, испытывающих трудности из-за тёплой зимы и сокращения снежного сезона.

Но эксперты по туризму говорят, что теперь жизненно важно укрепить инфраструктуру и управление, чтобы предотвратить возникновение новых направлений массового туризма.

Мне не нравится термин "сверхтуризм"; я предпочитаю термин "плохой менеджмент", означающий плохую организацию потока посетителей", - заявил итальянским СМИ Джанни Баттайола, президент Trentino Marketing.

Десятки популярных горных направлений с трудом справляются с массовым наплывом посетителей этим летом. Один пример даже попал в международные СМИ: высоко в Доломитовых Альпах туристическая тропа стала известным местом для съёмки остроконечных пиков Одле.

Этим летом любители прогулок и местные жители делились снимками маршрута, запруженного очередями туристов, ожидающих возможности сделать достойные Instagram снимки. По сообщениям, в один июльский день по тропе прошли до 8 000 человек.

Недовольство возросло до такой степени, что землевладельцы здесь решили предпринять самостоятельные действия и установить турникет с платой за проход в начале тропы.

"В некоторых районах, таких как Сечеда, озеро Брейес и Тре Чиме ди Лаваредо, с наплывом туристов трудно справиться", - говорит Вальтер де Кассан, президент гостиничной ассоциации Federalberghi Belluno.

"Нам нужно продвигать не только несколько знаковых мест. Всего в десятке километров можно найти не менее красивые, но все еще относительно малолюдные места", добавляют они.

Учитывая удлиняющееся лето в Европе, эксперты по туризму также подчеркивают привлекательность гор в сентябре и октябре, пытаясь распределить наплыв посетителей.

Баттайола из Trentino Marketing говорит, что в этом году осень "обретает форму", в том числе благодаря таким инициативам, как открытие горных хижин в более поздние сроки и проведение мероприятий, посвященных осенней гастрономии и виноградарству региона.