«Когда на словах в Риге, а на деле — за печкой». Нашениеце упрекнула Лангу за поддержку Буровой

Редакция PRESS 16 августа, 2025 09:32

Важно 0 комментариев

"Когда на словах в Риге, а на деле за печкой. Лиана Ланга проголосовала в ИКСК за кандидатуру Буровой в 13-й школе. В школе 60 % учителей — латыши, и.о. директора „к сожалению“ латышка. К сожалению, с самой школой Ланга встретиться не захотела", с таким постом в социальной сети X(бывшая Twitter) выступила депутат Рижской думы от "Нового единства" Рита Эва Нашениеце. 

Ее пост был посвящен голосованию на Комитете по образованию культуры и спорта Рижской думы по кандидатуре директора 13-й школы. По итогам голосования абсолютным большинством была поддержана кандидатура Инны Буровой, дочери политика, депутата Сейма Латвии Олега Бурова. 

В социальной сети комментаторы продемонстрировали редкую толерантность. 

Eriks Stendzenieks @E_Stendzenieks
«Я так понимаю, что вместе с перконикрустовцем Плинером нужно было голосовать против».

voldemārs burģis @voldemars
«Есть нюанс. Буровы с дочерью — за сравнительно русскую Латвию (подобно СЗК и части других "нормальных" партийных политиков и т. п.), однако они по-настоящему против российского вторжения в Украину и за Украину. Именно поэтому в русских или фашистских районах он получил меньше процентов, чем у латышей».

Paspārne Laura @lapasparne
«Разве национальность здесь определяющая? Интеграция могла бы быть яснее именно для лиц других национальностей. Но в демократическом обществе вообще национальность не может быть критерием. Правда, должна отметить, что ничего не знаю о госпоже Буровой и её компетенциях».

Но пожалуй самым любопытным стало объяснение от самой Лианы Ланги, которая являетя не только депутатом Рижской думы, но и состоит в упомянутом Комитете по образованию, культуры и спорте. Характерно, что голос депутата не был слышен в вопросах обеспечения школ питанием или в попытке упорядочить поступление рижских детей в средние школы в этом году, однако именно по поводу поста директора 13-й школы она решила объяснить свою поддержку. 

 

«Моё сегодняшнее голосование за украинку Инну Бурову — это осознанный и дальновидный шаг», - заявила депутат. И перечислила по пунктам преимущества кандидатки. 

1/ Она — единственная победительница конкурса Рижской думы, убедительно обошедшая всех конкурентов своими профессиональными качествами и двумя магистерскими степенями (и за этот результат конкурса проголосовала также @RitaEvaNa).

2/ Я ознакомилась с планами/видением Буровой по латвийскости школы, и это меня убедило.

3/ В работе латвийских школ должны участвовать также квалифицированные, лояльные и одарённые представители других национальностей.

4/ Я получила обещание, что должностное лицо Бурова публично, а также в соцсетях будет коммуницировать только на государственном латышском языке и станет примером для других педагогов других национальностей.

4/ Латвийское государство ценит лояльных, про-латвийских представителей других национальностей и не отвергает их.

5/ Указываю, что русские депутаты голосовали против её кандидатуры — интересно, о чём это свидетельствует?

6/ Работа и процессы в 13-й средней школе будут контролироваться и находиться под надзором с целью, чтобы в обозримом будущем все латвийские школы были, разумеется, латышскими школами. И да — в них работают также «пролатвийские» представители других национальностей.

7/ Неэтично наказывать и преследовать человека из-за его родителей.

8/ У меня лично нет никаких связей с семьёй Буровых, я встретила Инну Бурову один раз и второй — сегодня на заседании.

Бурова публично поддержала Украину (что очень не нравится нелояльным русским), а также на нынешнем месте работы вместе с учениками организовала латышскую патриотическую видеоакцию с песней Karogs sarkanbaltsarkana («Флаг красно-бело-красный»).

Видимо, для того, чтобы сейчас в Комитете заметили 35 школ столицы, с питанием детей которых на исходе августа никак не определились - им нужно организовать патриотическую видеоакцию. Ну так бы сразу и сказали! 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

