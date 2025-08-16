«Когда на словах в Риге, а на деле — за печкой». Нашениеце упрекнула Лангу за поддержку Буровой

Kad ar muti Rīgā, bet ar darbiem aizkrāsnē. @liana_langa nobalsoja IKSK par Burovas kandidatūru 13.skolā. Skolā 60 % skolotāju ir latvieši, direktores p.i. "diemžēl" latviete. Diemžèl ar skolu Langa nav vēlējusies tikties. https://t.co/CL3bhKsyf1 — š (@RitaEvaNa) August 15, 2025

Ее пост был посвящен голосованию на Комитете по образованию культуры и спорта Рижской думы по кандидатуре директора 13-й школы. По итогам голосования абсолютным большинством была поддержана кандидатура Инны Буровой, дочери политика, депутата Сейма Латвии Олега Бурова.

В социальной сети комментаторы продемонстрировали редкую толерантность.

Eriks Stendzenieks @E_Stendzenieks

«Я так понимаю, что вместе с перконикрустовцем Плинером нужно было голосовать против».

voldemārs burģis @voldemars

«Есть нюанс. Буровы с дочерью — за сравнительно русскую Латвию (подобно СЗК и части других "нормальных" партийных политиков и т. п.), однако они по-настоящему против российского вторжения в Украину и за Украину. Именно поэтому в русских или фашистских районах он получил меньше процентов, чем у латышей».

Paspārne Laura @lapasparne

«Разве национальность здесь определяющая? Интеграция могла бы быть яснее именно для лиц других национальностей. Но в демократическом обществе вообще национальность не может быть критерием. Правда, должна отметить, что ничего не знаю о госпоже Буровой и её компетенциях».

Но пожалуй самым любопытным стало объяснение от самой Лианы Ланги, которая являетя не только депутатом Рижской думы, но и состоит в упомянутом Комитете по образованию, культуры и спорте. Характерно, что голос депутата не был слышен в вопросах обеспечения школ питанием или в попытке упорядочить поступление рижских детей в средние школы в этом году, однако именно по поводу поста директора 13-й школы она решила объяснить свою поддержку.

Negrasos par saviem lēmumiem klusēt kā SEPLP, tādēļ paskaidroju:

Mans šodienas balsojums par ukrainieti Innu Burovu ir apzināts un tālredzīgs solis: 1/ Viņa ir Rīgas domes konkursa vienīgā uzvarētāja, pārliecinoši apsteidzot visus konkurentus ar savām profesionālajām… pic.twitter.com/EOFpiiyisn — Liāna Langa (@liana_langa) August 14, 2025

«Моё сегодняшнее голосование за украинку Инну Бурову — это осознанный и дальновидный шаг», - заявила депутат. И перечислила по пунктам преимущества кандидатки.

1/ Она — единственная победительница конкурса Рижской думы, убедительно обошедшая всех конкурентов своими профессиональными качествами и двумя магистерскими степенями (и за этот результат конкурса проголосовала также @RitaEvaNa).

2/ Я ознакомилась с планами/видением Буровой по латвийскости школы, и это меня убедило.

3/ В работе латвийских школ должны участвовать также квалифицированные, лояльные и одарённые представители других национальностей.

4/ Я получила обещание, что должностное лицо Бурова публично, а также в соцсетях будет коммуницировать только на государственном латышском языке и станет примером для других педагогов других национальностей.

4/ Латвийское государство ценит лояльных, про-латвийских представителей других национальностей и не отвергает их.

5/ Указываю, что русские депутаты голосовали против её кандидатуры — интересно, о чём это свидетельствует?

6/ Работа и процессы в 13-й средней школе будут контролироваться и находиться под надзором с целью, чтобы в обозримом будущем все латвийские школы были, разумеется, латышскими школами. И да — в них работают также «пролатвийские» представители других национальностей.

7/ Неэтично наказывать и преследовать человека из-за его родителей.

8/ У меня лично нет никаких связей с семьёй Буровых, я встретила Инну Бурову один раз и второй — сегодня на заседании.

Бурова публично поддержала Украину (что очень не нравится нелояльным русским), а также на нынешнем месте работы вместе с учениками организовала латышскую патриотическую видеоакцию с песней Karogs sarkanbaltsarkana («Флаг красно-бело-красный»).



Видимо, для того, чтобы сейчас в Комитете заметили 35 школ столицы, с питанием детей которых на исходе августа никак не определились - им нужно организовать патриотическую видеоакцию. Ну так бы сразу и сказали!