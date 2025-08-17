Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Елгаве реки засыплют попкорном, в Риге будут искать нефть: в Латвии — учения по гражданской обороне

© LETA 17 августа, 2025 10:09

Новости Латвии 0 комментариев

С 18 по 22 августа по всей территории Латвии пройдут учения по гражданской обороне Radex 2025, где будут разыграны пять сценариев катастроф, связанных с ликвидацией утечек химического и биологического оружия, радиоактивных веществ и нефтепродуктов, а также последствий взрыва.

Учения организует Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD) в сотрудничестве с другими оперативными службами, государственными и муниципальными учреждениями, Национальными вооружёнными силами, неправительственными организациями и волонтёрами.

На понедельник под Валмиерой согласно сценарию запланирована "авария" транспортного средства, перевозившего опасный биологический образец. В результате ДТП произошла мнимая утечка препарата сибирской язвы. Пострадавшие должны быть госпитализированы, на месте происшествия необходимо провести обеззараживание. В учениях участвуют Служба неотложной медицинской помощи (СНМП, NMPD), Госполиция, Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC), Валмиерское краевое самоуправление и т.д.

19 августа сценарий будет разыгран в трёх местах: в Риге, Видземе и Латгалии. Согласно плану будет получено "международное предупреждение" об аварии на Ленинградской АЭС. В ходе учений будет симулироваться межведомственный обмен информацией, проведение измерений излучения на местности в Видземе и Латгалии, проверка сотрудничества между Центром радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды, ГПСС, погранохраной, СНМП, Госполицией, Инспекцией здоровья, комиссиями по гражданской обороне Даугавпилсского, Резекненского, Краславского и Балвского самоуправлений.

20 августа по сценарию должна произойти "авария" на железнодорожном мосту в Елгаве, где произойдёт "утечка" химикатов в Лиелупе. В рамках ликвидации последствий "аварии" будут эвакуированы люди с пляжей на Лиелупе, рядом с Елгавской городской больницей будут проводиться мероприятия по обезвреживанию, в Лиелупе будут размещены боны. 

С 10:00 до 15:00 на реках Лиелупе и Дриксе от железной дороги до автомобильного моста будет закрыто движение водного транспорта, а также будет закрыта для населения парковка на ул. Пилссалас, 1, в Елгаве. Для имитации утечки в реку высыплют большое количество попкорна - он признан самым безвредным для окружающей среды вариантом имитации.

И, наконец, 22 августа недалеко от мола на Мангальсале произойдёт "авария" танкера, в результате которой сырая нефть загрязнит пляж на протяжении более 2 км. Загрязнение коснётся людей, домашних животных и прибрежной экосистемы. Для сбора нефтепродуктов будут привлечены волонтёры.

Дополнительно планируется отдельный эпизод учений, где будет симулироваться взрыв. Цель - проверить алгоритмы действий различных учреждений и служб и оперативное реагирование в случае ЧП. Подробная информация о месте "взрыва" не разглашается в целях безопасности.

Оперативные службы поедут на места проведения учений как на реальный вызов, поэтому ГПСС призывает население отнестись с пониманием к тому, что на дорогах будет усиленное движение оперативного транспорта и возможны кратковременные ограничения движения в местах, где будут проводиться учения. Оснований для опасения нет, так как учения не представляют угрозы для здоровья и жизни людей и не создают загрязнения окружающей среды.

