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В марте будет, как в январе: прогноз на весну

© LETA 21 февраля, 2025 11:40

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Погодные условия в марте будут схожи с январской погодой - из-за атлантических циклонов температура воздуха в Латвии будет в основном выше нормы, ожидаются также осадки и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Снег на следующей неделе растает, и наступит метеорологическая весна. Большую часть недели температура воздуха будет близка к нулю, а максимальная температура составит +3...+8 градусов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в первую неделю марта будет примерно на 4 градуса выше нормы, а в последующие недели - на 2-4 градуса выше обычного.

Месячная норма, или средняя температура воздуха в марте за период 1991-2020 гг. составляет +0,2 градуса. Среднесуточная температура воздуха обычно повышается от -2 градусов в начале месяца до +3 градусов в последние дни марта.
 

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