В Мадоне задержан мужчина за нанесение надписей на здания (ФОТО)

В минувшие выходные сотрудники Южно-Видземского отделения Видземского регионального упарвления Государственной полиции, получив информацию о том, что фасады четырех многоквартирных домов и одного магазина в Мадоне были разрисованы, немедленно приступили к расследованию обстоятельств инцидента и поиску возможного виновника.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность возможного преступника. 7 марта этого года полицейские задержали мужчину 2000 года рождения и поместили его во временный центр содержания под стражей. В ходе санкционированного обыска у мужчины были обнаружены три баллончика с аэрозольной краской — черной, красной и фиолетовой.

Государственная полиция возбудила уголовное дело, ведется досудебное расследование. В настоящее время производится подсчет материального ущерба.

Сотрудники Южно-Видземского отделения Видземского регионального управления государственной полиции выражают благодарность жителям за оперативность и помощь в установлении личности потенциально виновного лица.

В связи с этим уголовным преступлением возбуждено уголовное дело по статье 185, части первой Уголовного кодекса, а именно за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Такое уголовное преступление наказывается лишением свободы на срок до двух лет, временным лишением свободы, условным сроком, общественными работами или штрафом.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в соответствии с установленной законом процедурой.