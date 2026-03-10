Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

В Мадоне задержан мужчина за нанесение надписей на здания (ФОТО)

Редакция PRESS 10 марта, 2026 09:44

Новости Латвии 0 комментариев

6 марта этого года жители Мадоны заметили, что на фасадах нескольких многоквартирных домов и одного магазина были нанесены надписи.  Государственная полиция возбудила уголовное дело, и 7 марта этого года был задержан мужчина 2000 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов продолжают досудебное расследование.

В минувшие выходные сотрудники Южно-Видземского отделения Видземского регионального упарвления Государственной полиции, получив информацию о том, что фасады четырех многоквартирных домов и одного магазина в Мадоне были разрисованы, немедленно приступили к расследованию обстоятельств инцидента и поиску возможного виновника.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность возможного преступника. 7 марта этого года полицейские задержали мужчину 2000 года рождения и поместили его во временный центр содержания под стражей. В ходе санкционированного обыска у мужчины были обнаружены три баллончика с аэрозольной краской — черной, красной и фиолетовой.

Государственная полиция возбудила уголовное дело, ведется досудебное расследование. В настоящее время производится подсчет материального ущерба.

Сотрудники Южно-Видземского отделения Видземского регионального управления государственной полиции выражают благодарность жителям за оперативность и помощь в установлении личности потенциально виновного лица.

В связи с этим уголовным преступлением возбуждено уголовное дело по статье 185, части первой Уголовного кодекса, а именно за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Такое уголовное преступление наказывается лишением свободы на срок до двух лет, временным лишением свободы, условным сроком, общественными работами или штрафом.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в соответствии с установленной законом процедурой.

 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Загрузка

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

