На этой неделе после внесения была одобрена соответствующая поправка к Закону о подоходном налоге с населения. За нее проголосовали 39 членов Сейма, против — семь, воздержались — 30 политиков. Проект будет далее рассматриваться комитетами Сейма.

«Если говорить о безопасности, то очень важно, чтобы у члена Союза стрелков, имеющего разрешение на оружие, было дома оружие», — заявила BNS инициатор проекта, «аграрий» Лигита Гирскене.

«Предложенная мной льгота по подоходному налогу с населения, возможность вернуть часть уплаченного налога, может быть небольшим, но все равно стимулом для покупки автоматического оружия, и когда наступит день X, если он наступит, ему не придется бежать в штаб за оружием, он сможет взять его дома», — пояснила парламентарий.

Согласно проекту, члены Литовского союза стрелков, имеющие право на ношение оружия для службы, могут получить вычет из своего дохода трат на первую приобретенную единицу автоматического огнестрельного оружия.

По словам Гирскене, представители Союза стрелков утверждают, что государственного финансирования недостаточно для обеспечения членов организации оружием.

Председатель Комитета Сейма по правам человека социал-демократ Лауринас Шедвидис обратил внимание на то, что государство обеспечивает стрелков оружием.

Социал-демократ Аудрюс Радвилавичюс призвал поддержать проект, поскольку, по его словам, в настоящее время стрелкам не хватает оружия даже для учений.

«Государство не предоставляет ни оружия, ни снаряжения, ни других вещей, ни обмундирования, стрелки все приобретают сами. Это разрешение на возврат части подоходного налога с населения, безусловно, стало бы небольшим, но существенным вкладом в приобретение этого оружия», — сказал он.

«Сегодня не хватает оружия даже для учений, по моим последним данным, около 40% стрелков комендатур не обеспечиваются даже на время учений, все внимание уделяется только боевым стрелкам», — сказал парламентарий.

Осенью 2023 года аналогичный проект внесла группа членов Сейма, они предложили стрелкам и добровольцам или другим военнослужащим активного резерва вернуть часть подоходного налога на расходы, понесенные при приобретении оружия категории B и C, боеприпасов к нему и снаряжения для прохождения военной службы.

Тогда правительство Ингриды Шимоните представило отрицательное заключение, не одобрив предложенные в проекте меры, хотя оно и поддержало цель проекта — дать возможность гражданскому населению и патриотически настроенным гражданам вносить свой вклад в оборону страны.