По словам Яунишкиса, ведомство не успевает проверять всех прибывающих мигрантов, что создаёт значительные риски в сфере контрразведки и борьбы с терроризмом. "На данный момент мы не видим угрозы, которая могла бы проявиться завтра или сегодня, но наблюдаем тенденцию к радикализации, сопровождаемую антисемитскими и антизападными настроениями", – подчеркнул он.

Яунишкис также сообщил, что в этом и прошлом году ДГБ выявил четырёх лиц, связанных с терроризмом, которым было рекомендовано не предоставлять вид на жительство и запретить въезд в страну.

Согласно данным Департамента миграции, на 1 октября в Литве проживало 10,6 тысяч граждан Узбекистана (по сравнению с 8,2 тысячами в начале года и 998 на начало 2022 года), что делает узбеков четвёртой по численности иностранной диаспорой в стране. Таджикская диаспора также выросла с 5,7 до 7,2 тысяч за девять месяцев.

Самой крупной иностранной диаспорой остаются украинцы (77,5 тысяч человек), за ними следуют белорусы (61,3 тысяч человек) и россияне (15,3 тысяч человек). В целом, в Литве насчитывается почти 222 тысячи иностранных граждан с действующим видом на жительство.

В ответ на тревожное заявление главы ДГБ, премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что несмотря на значительный рост иммигрантов из Центральной Азии, их общее количество всё же остаётся незначительным. Потребности рынка труда, которые ранее в Литве удовлетворялись за счёт выходцев из Украины и Беларуси, изменились с началом войны, когда украинские мужчины отправились на фронт. Литовский бизнес стал восполнять дефицит рабочей силы за счёт иммигрантов из Центральной Азии.