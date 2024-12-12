В Латвию залетел российский самолет — почему не сбили: латвийцы в шоке (а он и не влетал: ДОПОЛНЕНО)

-Только что в Латвию залетел соседский самолет. Что он здесь делает?
-Почему их не сбивают? Хотя бы 1...для предупреждения.
Самолет ИЛ-76 был замечен над территорией Латвии в середине дня, в 13.12.
Судя по снимку, российский самолет залетел в Латвию со стороны Себежа - в районе Зилупе он повернул в сторону Дагды, оттуда направился обратно на территорию России.
Официальных сообщений об инциденте не последовало до самого вечера.
Позднее сайт отслеживания полетов Flightradar24 заявил, что ошибся: российский самолет не пересекал воздушное пространство Латвии.
Ложное указание российского самолета в воздушном пространстве Латвии было вызвано помехами в работе GPS-сигнала, говорится в пресс-релизе Агентство гражданской авиации (АГА). Агентство подчеркнуло, что этот самолет не входил в воздушное пространство Латвии.