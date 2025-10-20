В латвийском бизнес-среде укрепляется тенденция к оперативному получению кредитов для решения бизнес-задач

Эта тенденция отражает стремление компаний быть максимально гибкими, избегая долгосрочных обязательств в нестабильной геополитической и деловой среде. Отчеты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) за 2024 и 2025 годы также показывают, что компании все чаще используют краткосрочные финансовые инструменты, а не традиционные долгосрочные банковские кредиты. Этому способствуют несколько факторов. Непредсказуемый рост процентных ставок в 2022 году сделал долгосрочные кредиты непомерно дорогими, но предприятиям были необходимы средства для развития, поэтому они старались брать деньги в долг только на столько, сколько было необходимо, чтобы минимизировать процентные расходы.

Вторым фактором является необходимость оперативно и без лишней бюрократии получить оборотные средства.

«Чаще всего компании обращаются в Cityfinances, когда им нужно финансирование для реализации какого-либо проекта. Руководство компании знает, что оплата поступит через несколько месяцев, но средства на закупку сырья, заработную плату сотрудников, налоги и другие важные платежи были нужны уже вчера. Поэтому необходим оперативный кредит, который можно будет вернуть вскоре после завершения проекта. Поскольку Cityfinances рассматривает заявки предприятий за 5 минут и сразу после утверждения зачисляет деньги на банковский счет клиента, предприниматели с удовольствием пользуются возможностью получить финансирование в течение одного дня», — говорит руководитель Cityfinances Иварс Витолс, добавляя, что латвийские предприятия чаще всего берут в долг от 45 до 125 тысяч евро и погашают кредит в среднем в течение одного года. О том, что такая схема устраивает компании, свидетельствует тот факт, что 92% клиентов Cityfinances запросили и получили следующее финансирование.

Данные ОЭСР показывают, что тенденция к быстрому погашению кредитов наблюдается и в других странах мира. Оборотные средства компании обычно берут в кредит на один-два года, а деньги, взятые для финансирования счетов, возвращаются в течение 30–90 дней.

За 10 лет своей деятельности Cityfinances выдала более трех тысяч кредитов предприятиям самых разных отраслей экономики Латвии, помогая им реализовать различные проекты роста. Например, одно предприятие по металлообработке взяло кредит на покупку более современного оборудования и за 18 месяцев увеличило доходы более чем на 200%. Быстрый кредит позволил сельскохозяйственному предприятию воспользоваться выгодным предложением по автоматизации производственного процесса и существенно увеличить доходы уже в том же сезоне. В свою очередь, быстро полученное финансирование помогло логистической компании немедленно отремонтировать грузовой автомобиль и избежать его простоя.