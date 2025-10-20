Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В латвийском бизнес-среде укрепляется тенденция к оперативному получению кредитов для решения бизнес-задач

Редакция PRESS 20 октября, 2025 15:04

Важно 0 комментариев

Поговорка «Время – деньги» является одним из основных принципов делового мира, и в латвийской бизнес-среде сейчас она актуальна как никогда. Динамичный ритм работы усиливает тенденцию предприятий оперативно брать в долг необходимые для реализации проектов средства и гибко их возвращать, используя кредитные каникулы и другие решения. Данные, собранные компанией-финансистом Cityfinances, показывают, что коммерсанты стремятся получить финансирование в течение дня и вернуть его примерно в течение года.

Эта тенденция отражает стремление компаний быть максимально гибкими, избегая долгосрочных обязательств в нестабильной геополитической и деловой среде. Отчеты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) за 2024 и 2025 годы также показывают, что компании все чаще используют краткосрочные финансовые инструменты, а не традиционные долгосрочные банковские кредиты. Этому способствуют несколько факторов. Непредсказуемый рост процентных ставок в 2022 году сделал долгосрочные кредиты непомерно дорогими, но предприятиям были необходимы средства для развития, поэтому они старались брать деньги в долг только на столько, сколько было необходимо, чтобы минимизировать процентные расходы.

Вторым фактором является необходимость оперативно и без лишней бюрократии получить оборотные средства.

«Чаще всего компании обращаются в Cityfinances, когда им нужно финансирование для реализации какого-либо проекта. Руководство компании знает, что оплата поступит через несколько месяцев, но средства на закупку сырья, заработную плату сотрудников, налоги и другие важные платежи были нужны уже вчера. Поэтому необходим оперативный кредит, который можно будет вернуть вскоре после завершения проекта. Поскольку Cityfinances рассматривает заявки предприятий за 5 минут и сразу после утверждения зачисляет деньги на банковский счет клиента, предприниматели с удовольствием пользуются возможностью получить финансирование в течение одного дня», — говорит руководитель Cityfinances Иварс Витолс, добавляя, что латвийские предприятия чаще всего берут в долг от 45 до 125 тысяч евро и погашают кредит в среднем в течение одного года. О том, что такая схема устраивает компании, свидетельствует тот факт, что 92% клиентов Cityfinances запросили и получили следующее финансирование.

Данные ОЭСР показывают, что тенденция к быстрому погашению кредитов наблюдается и в других странах мира. Оборотные средства компании обычно берут в кредит на один-два года, а деньги, взятые для финансирования счетов, возвращаются в течение 30–90 дней.

За 10 лет своей деятельности Cityfinances выдала более трех тысяч кредитов предприятиям самых разных отраслей экономики Латвии, помогая им реализовать различные проекты роста. Например, одно предприятие по металлообработке взяло кредит на покупку более современного оборудования и за 18 месяцев увеличило доходы более чем на 200%. Быстрый кредит позволил сельскохозяйственному предприятию воспользоваться выгодным предложением по автоматизации производственного процесса и существенно увеличить доходы уже в том же сезоне. В свою очередь, быстро полученное финансирование помогло логистической компании немедленно отремонтировать грузовой автомобиль и избежать его простоя.

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 18:57

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Загрузка

Вот это повезло! Карлис Стрейпс удивлен размером своей пенсии

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Журналист Карлис Стрейпс всего три месяца находится на пенсии и не заметил недавней индексации пенсий, сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Ну и как жить? Новые данные по стоимости средней продуктовой корзины в Латвии

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Журналист ЛР4 Ольга Князева опубликовала на своей странице в Facebook диаграмму средней продуктовой корзины в Латвии из расчёта на месяц. Это свежие данные за текущий год.

И включать на всех каналах: нацактивисты нашли способ повышения патриотизма

Выбор редакции 18:35

Выбор редакции 0 комментариев

Нацактивист Карлис Кнаусс в Твиттере/X опубликовал предложение - как повысить патриотизм в стране.

В Латвии зарегистрировано три случая смерти людей от «болезни грызунов»

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

В этом году в Латвии зарегистрировано 35 случаев заболевания лептоспирозом, в том числе поступило три сообщения о летальном исходе пациентов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Развелся, теперь борется за возврат своей фамилии: Дмитрий Дибров начал процесс

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

Дмитрий и Полина Дибровы развелись после 16 лет брака. И, похоже, не так мирно, как они хотели бы представить публике. Сейчас бывшим предстоит решить вопросы, связанные со звездной фамилией.

Мэр Юрмалы подал в отставку! Что произошло? (Дополнено)

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис (LZP) не получил допуск к гостайне и разрешение на работу с государственными секретами, заявил политик на заседании думы в четверг. Хотя он считает решение Службы государственной безопасности противоправным, председатель думы подал в отставку.

