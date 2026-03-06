В Иманте женщина утонула… в сточной канаве

Семья сейчас ещё в шоке от пережитого и не понимает, как такое могло случиться.

«Женщина, моя сестра. Она чистила здесь… Это потому, что всё сделано неправильно, да, всё, всё это неправильно. Она чистила, и, возможно, ударилась головой, я не знаю, понимаете, мне просто позвонили и сказали. Откуда я знаю. Сегодня сказали, что позвонят, потому что уголовное дело. Откуда, и она здесь утонула, понимаете», — рассказывает сестра погибшей.

«Вот, вот, здесь она чистила, где-то здесь, потому что всё сделано неправильно! Вот здесь, она чистила, вот, было много. Здесь невозможно утонуть, было много воды, это значит, что кто-то ночью почистил. [Вопрос: С сердцем плохо стало?] Нет, это точно нет, потому что я её водила ко всем врачам, нет, сердце в порядке. Нет, ничего такого нет. У неё все показатели анализов были нормальные. Я сама не понимаю, что случилось. Ну как — здесь же невозможно утонуть? Нет, там было много воды, там было много, и она чистила. Она всегда что-то делает и делает, я говорю, успокойся уже с этой Шкерсля. Всегда. Вы же знаете, что есть документальный фильм про эту “Šķērsiela”, и все обычно показывают эту Шкерсля, и вся Латвия ею гордится. А теперь,» — говорит женщина.

У одного из соседей возле дома установлена видеокамера. При просмотре записей видно, что 64-летняя женщина лежит на животе у канавы и пытается руками дотянуться до водостока, но в какой-то момент она падает и, к сожалению, так и остаётся в воде.

Рижское самоуправление, куда обратились журналисты, тут же, разумеется, заявило, что всё не так. Канавы вдоль улицы якобы были очищены ещё в конце 2023 года, так что муниципалитет ни при чём. Виноваты слишком интенсивные снегопады и морозы, которые сейчас, при потеплении, привели к повышению уровня воды в мелиоративных канавах, потому что некоторые трубы под подъездными дорогами к частным домам не справляются с отводом воды.