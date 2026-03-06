Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пн, 23. Марта
В Иманте женщина утонула… в сточной канаве

Редакция PRESS 6 марта, 2026 07:35

Во вторник в рижском микрорайоне Иманта трагически погибла женщина. В полдень она пошла чистить канализационную трубу и упала в канаву, полную воды. В тот момент рядом не было никого, кто мог бы помочь женщине, и примерно через десять минут сосед обнаружил ее мертвой, сообщает Degpunktā телеканала TV3.

Семья сейчас ещё в шоке от пережитого и не понимает, как такое могло случиться.

«Женщина, моя сестра. Она чистила здесь… Это потому, что всё сделано неправильно, да, всё, всё это неправильно. Она чистила, и, возможно, ударилась головой, я не знаю, понимаете, мне просто позвонили и сказали. Откуда я знаю. Сегодня сказали, что позвонят, потому что уголовное дело. Откуда, и она здесь утонула, понимаете», — рассказывает сестра погибшей.

«Вот, вот, здесь она чистила, где-то здесь, потому что всё сделано неправильно! Вот здесь, она чистила, вот, было много. Здесь невозможно утонуть, было много воды, это значит, что кто-то ночью почистил. [Вопрос: С сердцем плохо стало?] Нет, это точно нет, потому что я её водила ко всем врачам, нет, сердце в порядке. Нет, ничего такого нет. У неё все показатели анализов были нормальные. Я сама не понимаю, что случилось. Ну как — здесь же невозможно утонуть? Нет, там было много воды, там было много, и она чистила. Она всегда что-то делает и делает, я говорю, успокойся уже с этой Шкерсля. Всегда. Вы же знаете, что есть документальный фильм про эту “Šķērsiela”, и все обычно показывают эту Шкерсля, и вся Латвия ею гордится. А теперь,» — говорит женщина.

У одного из соседей возле дома установлена видеокамера. При просмотре записей видно, что 64-летняя женщина лежит на животе у канавы и пытается руками дотянуться до водостока, но в какой-то момент она падает и, к сожалению, так и остаётся в воде.

Рижское самоуправление, куда обратились журналисты, тут же, разумеется, заявило, что всё не так. Канавы вдоль улицы якобы были очищены ещё в конце 2023 года, так что муниципалитет ни при чём. Виноваты слишком интенсивные снегопады и морозы, которые сейчас, при потеплении, привели к повышению уровня воды в мелиоративных канавах, потому что некоторые трубы под подъездными дорогами к частным домам не справляются с отводом воды.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

