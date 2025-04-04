«Я против войны»: Горан Брегович едет в Латвию, где его называют «пророссийским»

Гастроли Бреговича в Латвии вызвали неоднозначную реакцию. "Учитывая пророссийские взгляды Бреговича и продолжающуюся уже более трех лет войну, развязанную Россией против Украины, его выступление в Юрмале вызывает множество вопросов, - пишет, к примеру, портал Delfi. - Брегович охарактеризовал такое отношение как параноидальное. Он также не скрывал своего уважения к "величию России" и незадолго до начала войны в Украине выступал в Москве".

Музыкант приобрел мировую известность благодаря саундтрекам к фильмам сербского режиссера Эмира Кустурицы. Со своей группой он выступал на престижных сценах по всему миру и не раз бывал в Латвии: выступал в концертном зале Palladium, в "Арене Рига", в выставочном центре "Кипсала". Принимал участие в фестивале Summertime оперной певицы Инессы Галанте, в "Дизинтари" в 2014 году.

Организаторы нового концерта Бреговича в Латвии - концертное агентство Stage 99 - прислали в редакцию press.lv текст официального заявления, в котором говорится, что Брегович не поддерживает войну России в Украине и выступает против любой войны: "Горан Брегович хочет четко обозначить свою позицию: он против войны в любой форме и не поддерживает вторжение России в Украину. Он считает, что музыка должна объединять людей, а не разделять их.

Несмотря на последние сообщения СМИ, гастроли Горана Бреговича продолжатся, и его выступления запланированы во многих европейских странах, включая Польшу, Германию, Швейцарию, Новую Зеландию, Австралию, Италию, Великобританию, Америку, Канаду, Македонию, Хорватию, Грецию, Испанию, Францию, Румынию, Венгрию, Словению, Швецию, Болгарию, Нидерланды и другие страны. Заявления СМИ о запретах в некоторых странах необоснованны, так как несколько концертов в этих странах уже запланированы и пройдут в соответствии с официальным графиком тура.

В ближайшие недели и месяцы Горан Брегович и его «Свадебно-похоронный оркестр» выступят в крупнейших концертных залах Европы и всего мира. (...)

Мы также хотели бы подчеркнуть, что Горан Брегович - не только музыкальный исполнитель, родившийся в Боснии и Герцеговине, но и гражданин Франции, который в своем творчестве всегда выступал за культурное разнообразие и мирное сотрудничество между народами", - отмечают организаторы концерта.