В Латвии вырастет потребление электроэнергии. Больше значит дешевле?

1 октября, 2025

К 2035 году потребление электроэнергии в Латвии вырастет минимум на 10% и достигнет 7646 GWh. В базовом сценарии рост составит почти 19%, а в оптимистичном — 29%, или 9007 GWh. Такие прогнозы представил оператор по передаче высоковольтной электроэнергии «Augstsprieguma tīkls» (AST).

По словам члена правления AST Арниса Даугулиса, латвийская энергосистема в ближайшие десять лет будет находиться под двойным давлением. С одной стороны: рост потребления за счёт электрификации транспорта, отопления и промышленности. С другой — резкое увеличение доли возобновляемой энергии. В систему будут активно подключаться солнечные и ветропарки, а после 2030 года ожидается развитие технологий «Power-to-X», включая производство водорода.

Чтобы сеть выдержала нагрузку, придётся инвестировать в модернизацию инфраструктуры. Речь идёт прежде всего о линиях 330 кВ и 110 кВ, строительстве новых подстанций, установке систем накопления энергии и расширении балансирующих мощностей. По расчётам AST, без базовых управляемых станций и аккумуляторов невозможно будет обеспечить ни стабильность, ни надёжность системы.

Компания также отмечает, что в условиях Балтийского региона возрастает значение балансирующего рынка. Из-за неравномерности выработки «зелёной» энергии возрастут затраты на резервы, которые обеспечат работающие ТЭЦ и новые накопители.

AST прямо указывает, что все расходы в итоге лягут на плечи потребителей. «Инвестиции в сеть не финансируются напрямую государством. Они возвращаются через тарифы, которые оплачивают клиенты», — отмечают в компании.

Фактически это означает: чем быстрее растёт потребление и чем активнее строятся новые «зелёные» объекты, тем выше нагрузка на тарифы. Даже при ожидаемом снижении цен на возобновляемую энергетику расходы на инфраструктуру будут значительными.

В 2024 году потребление электроэнергии в Латвии составило 6979 GWh. До 2035 года, в зависимости от сценария, рост составит от 9,6% до 29%. В AST уверяют, что угроз дефицита ресурсов нет — расчёты ENTSO-E показывают достаточность мощностей при условии сохранения работы рижских ТЭЦ. Но при этом подчеркивается: без масштабных вложений в сети рост потребления станет проблемой.

В прошлом году оборот AST превысил 258 млн евро, а прибыль увеличилась более чем в два раза — до 22,6 млн. Но на фоне растущих инвестиций эти цифры выглядят скромно: модернизация сетей обойдётся в сотни миллионов евро. В результате конечные расходы покроет потребитель.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

