В Латвии вырастет потребление электроэнергии. Больше значит дешевле?

По словам члена правления AST Арниса Даугулиса, латвийская энергосистема в ближайшие десять лет будет находиться под двойным давлением. С одной стороны: рост потребления за счёт электрификации транспорта, отопления и промышленности. С другой — резкое увеличение доли возобновляемой энергии. В систему будут активно подключаться солнечные и ветропарки, а после 2030 года ожидается развитие технологий «Power-to-X», включая производство водорода.

Чтобы сеть выдержала нагрузку, придётся инвестировать в модернизацию инфраструктуры. Речь идёт прежде всего о линиях 330 кВ и 110 кВ, строительстве новых подстанций, установке систем накопления энергии и расширении балансирующих мощностей. По расчётам AST, без базовых управляемых станций и аккумуляторов невозможно будет обеспечить ни стабильность, ни надёжность системы.

Компания также отмечает, что в условиях Балтийского региона возрастает значение балансирующего рынка. Из-за неравномерности выработки «зелёной» энергии возрастут затраты на резервы, которые обеспечат работающие ТЭЦ и новые накопители.

AST прямо указывает, что все расходы в итоге лягут на плечи потребителей. «Инвестиции в сеть не финансируются напрямую государством. Они возвращаются через тарифы, которые оплачивают клиенты», — отмечают в компании.

Фактически это означает: чем быстрее растёт потребление и чем активнее строятся новые «зелёные» объекты, тем выше нагрузка на тарифы. Даже при ожидаемом снижении цен на возобновляемую энергетику расходы на инфраструктуру будут значительными.

В 2024 году потребление электроэнергии в Латвии составило 6979 GWh. До 2035 года, в зависимости от сценария, рост составит от 9,6% до 29%. В AST уверяют, что угроз дефицита ресурсов нет — расчёты ENTSO-E показывают достаточность мощностей при условии сохранения работы рижских ТЭЦ. Но при этом подчеркивается: без масштабных вложений в сети рост потребления станет проблемой.

В прошлом году оборот AST превысил 258 млн евро, а прибыль увеличилась более чем в два раза — до 22,6 млн. Но на фоне растущих инвестиций эти цифры выглядят скромно: модернизация сетей обойдётся в сотни миллионов евро. В результате конечные расходы покроет потребитель.