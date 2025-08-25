Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии выгоднее быть одному, чем с детьми, предупреждает эксперт (1)

Редакция PRESS 25 августа, 2025 12:29

Важно 1 комментариев

В Латвии жить одному финансово выгоднее, чем растить детей, и эта диспропорция угрожает будущему страны. Об этом Kasjauns.lv заявил эксперт Конфедерации работодателей по социальному обеспечению и здравоохранению Петерис Лейшкалнс, отец двенадцати детей.

Он напоминает, что для того, чтобы происходила нормальная смена поколений, ежегодно должно рождаться около 27 тысяч детей. «В прошлом году не родилась даже половина от этого числа», — сказал Лейшкалнс. В 2024 году в Латвии появилось на свет 12 887 детей. Через 28 лет, по его словам, это обернётся тем, что потенциальных матерей станет всего около шести тысяч, тогда как ещё недавно их было 20 тысяч. «Чтобы с такими условиями не скатиться в ещё более глубокую яму, число детей в каждой семье должно утроиться. Но это нереально, время упущено», — отметил он.

Лейшкалнс увязывает ситуацию с долговременной ошибочной политикой. Он напомнил, что в 1987 году в Латвии родилось 42 тысячи детей, а уже через десять лет лишь 18 тысяч. По его словам, каждое десятилетие низкой рождаемости даёт удар по статистике через 30 лет, и последствия этой инерции невозможно отменить быстрыми решениями. «Мы, начиная с середины девяностых, не обеспечили семейной политики на достаточном уровне. И каждый год с низкой рождаемостью означает удар по рождаемости через 30 лет», — сказал он.

Он также раскритиковал решение закрыть в 2009 году Министерство по делам детей и семьи. «Латвия сэкономила на десяти-пятнадцати рабочих местах, но сколько это будет стоить в долгосрочной перспективе? На мой взгляд, это одна из самых дорогих экономий, которые совершила латвийская государственная администрация», — заявил эксперт.

По словам Лейшкалнса, каждый ребёнок в семье приносит радость, но увеличивает расходы и снижает доход на одного члена домохозяйства. «Если два взрослых без детей работают, доходы больше. Когда появляется ребёнок, нужно платить за еду, одежду, отдельную комнату. Доходы делятся на большее количество людей. Если в семье четверо детей, то доход делится на шестерых», — сказал он. Государство должно сглаживать этот разрыв, но в Латвии, по его словам, всё происходит наоборот. «Результат такой: начиная с 2020 года налоговые инструменты не только не уменьшают неравенство, но даже увеличивают его, особенно между домохозяйствами с детьми и без детей», — отметил он.

Он указал на сокращение поддержки: детское пособие по уходу снизилось с 90% от минимальной зарплаты до 23%, семейное пособие в Латвии остаётся самым низким в Балтии и до сих пор не выплачивается в первый год жизни ребёнка. «Каждый ребёнок в Латвии важен. Но если в семье появляется ребёнок, это не повышает конкурентоспособность родителей на рынке труда, а наоборот. При этом на 18–24 года появляются дополнительные расходы», — сказал Лейшкалнс.

Он считает, что необходима политически ответственная структура уровня министерства, которая занималась бы демографией и имела полномочия предлагать решения. В числе шагов он назвал индексацию семейного пособия, отмену кризисного ограничения на первый год, повышение пособия по уходу за ребёнком, пересмотр выплат приёмным родителям и опекунам, а также налоговые меры, снижающие неравенство между семьями с детьми и без них. «Демография — это не факультатив. Это вопрос выживания нации», — подчеркнул Лейшкалнс.

