В Латвии резко вырос интерес к педагогике: что случилось?

ЛУ является главным вузом по подготовке учителей в Латвии, и в нем учится большинство будущих преподавателей. Количество поступивших в этом году заявок на педагогические программы измеряется сотнями, и еще продолжается дополнительный прием. Однако рекорд уходящего года, скорее всего, побит не будет.

"Конечно, одна причина - сокращение числа обучающихся, что не является неожиданностью. А вторая - в прошлом году впервые была предложена возможность заочно освоить профессию учителя за счет средств госбюджета. Я допускаю, что те, кто хотел, уже пришли в прошлом году, и в этом году их столько же уже не будет", - признала декан факультета образовательных наук и психологии ЛУ Линда Даниэла.

Количество заявок на основное обучение в ЛУ сократилось примерно на 15-18% по сравнению с прошлым годом. Зато увеличение числа желающих учиться в этом году радует Лиепайскую академию Рижского технического университета (РТУ) и Даугавпилсский университет. В них тоже можно получить квалификацию педагога и затем начать работать в образовательном учреждении.

Лиепайская академия получила примерно 140 заявок, что больше, чем год назад, а Даугавпилсская - приблизительно 170. В обоих вузах пояснили, что количество заявок особенно выросло на программы заочного обучения, где тоже есть бюджетные места.

"Большинство, конечно, на четырехлетнее обучение приходят из средней школы. У очных студентов еще есть возможности получать увеличенную стипендию, которая составляет 300 евро в месяц", - рассказала представитель ЛУ Даниела. Это тоже большое преимущество.

(Lsm.lv)