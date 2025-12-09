Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

В Латвии реновированы всего 4% многоквартирных домов: как заставить остальных?

© Lsm.lv 9 декабря, 2025 10:27

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии насчитывается более 39 500 многоквартирных жилых зданий, и обновление требуется как минимум 26 600 домам, однако до сих пор реновировано лишь около 4% из них, выяснил Государственный контроль в ходе ревизии. Жильцы квартир ежегодно платят за теплоэнергию 360–390 миллионов евро, и при таких ценах в течение следующих 20 лет расходы превысят 10 миллиардов евро, сообщает rus.lsm.lv.

Своевременное обновление зданий позволило бы существенно сократить эти расходы, одновременно улучшив качество жизни и стоимость жилья. Однако ревизия Госконтроля выявила, что из-за стремительного роста стоимости реновации и недостаточного финансирования даже мотивированные жильцы зачастую вынуждены откладывать решение о реновации, поскольку сталкиваются с непредсказуемостью расходов и недостаточной поддержкой.

Член совета Госконтроля Мартиньш Аболиньш указал, что в Латвии более половины многоквартирных домов были построены 40–50 лет назад, и в их обновление не было вложено достаточно средств. В результате состояние зданий постепенно ухудшается, а высокое потребление энергии приводит к несоразмерно большим счетам за тепловую энергию.

«Реновация — это не только красивый фасад, она необходима для того, чтобы жилье было качественным, энергоэффективным и экономичным в содержании. Чем дольше откладывается решение об обновлении, тем дороже оно становится», — сказал Аболиньш.

Он подчеркнул, что одновременно вырос интерес жителей к утеплению. Например, в этом году финансирование программы реновации Altum было зарезервировано менее чем за полтора месяца. Это означает, что люди готовы действовать, если доступна финансовая поддержка.

...наиболее существенными препятствиями для принятия решения о проведении реновации являются опасения по поводу стоимости (30,2%), качества строительных работ (22,7%) и сложности процедур (15,6%).

Ревизия подтверждает, что стремительно растущие в последние годы строительные расходы являются одним из главных препятствий для обновления зданий, поскольку они существенно снижают экономическую отдачу от реновации для жителей.

С 2017 года допустимые расходы на квадратный метр для проектов энергоэффективности жилых зданий выросли на 127%, или почти в 2,3 раза, в то время как общие строительные расходы за этот период выросли на 52%.

Это означает, что расходы на проекты реновации растут в два раза быстрее общей инфляции в отрасли. В ходе ревизии установлено, что в результате таких затрат в 54% реализованных проектов среднегодовая экономия на тепловой энергии не покрывает ежемесячный кредитный платеж, который может превышать даже 2 евро за квадратный метр.

Отдача от инвестиций в повышение энергоэффективности стала недостаточной, чтобы у жителей была уверенность в финансовой выгоде — особенно в ситуации, когда средняя стоимость проекта сейчас достигает 880 000 евро на одно многоквартирное здание.

Опрос Госконтроля показывает, что рост стоимости собственности после реновации не является решающим фактором для большинства собственников квартир, поскольку лишь около трети считают это существенной мотивацией.

В свою очередь, значительная часть либо не ощущает роста стоимости, либо не интересовалась этим, а почти 29% вообще не считают это значимым, поскольку не планируют продавать или сдавать собственность в аренду. В результате стремительный рост расходов снижает мотивацию начинать реновацию даже в зданиях, где техническое состояние очевидно требует действий.

Госконтроль установил, что в Латвии не используются все возможности для обеспечения жителям более доступного финансирования для обновления зданий. Министерство экономики до сих пор не использовало инструменты, которые позволили бы привлечь более выгодные займы или снизить процентную ставку, хотя это существенно увеличило бы экономическую отдачу от проектов.

Нынешняя фиксированная ставка, предлагаемая Altum – 3,9% – выше, чем в Эстонии и Литве. Ее снижение увеличило бы количество проектов, в которых выгода от экономии на тепловой энергии превышала бы ежемесячный кредитный платеж за реновацию, заключил Госконтроль в ходе ревизии.

Одновременно в Латвии не хватает целевых механизмов поддержки для домохозяйств с низкими доходами – 18,7% жителей уже сейчас считают расходы на жилье «очень обременительными», 6,7% не могут обеспечить достаточное отопление, а 42% не готовы платить за реновацию более 0,5 евро за квадратный метр. В таких условиях социально менее защищенные группы не могут участвовать в проектах реновации, и это увеличивает как социальное напряжение, так и бремя муниципальных пособий.

Без более выгодных условий финансирования и четко определенной поддержки для этих групп темпы реновации в Латвии будут оставаться недостаточными и неравномерными.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Животные 19:29

Животные 0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Читать
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать