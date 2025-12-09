В Латвии реновированы всего 4% многоквартирных домов: как заставить остальных?

Своевременное обновление зданий позволило бы существенно сократить эти расходы, одновременно улучшив качество жизни и стоимость жилья. Однако ревизия Госконтроля выявила, что из-за стремительного роста стоимости реновации и недостаточного финансирования даже мотивированные жильцы зачастую вынуждены откладывать решение о реновации, поскольку сталкиваются с непредсказуемостью расходов и недостаточной поддержкой.

Член совета Госконтроля Мартиньш Аболиньш указал, что в Латвии более половины многоквартирных домов были построены 40–50 лет назад, и в их обновление не было вложено достаточно средств. В результате состояние зданий постепенно ухудшается, а высокое потребление энергии приводит к несоразмерно большим счетам за тепловую энергию.

«Реновация — это не только красивый фасад, она необходима для того, чтобы жилье было качественным, энергоэффективным и экономичным в содержании. Чем дольше откладывается решение об обновлении, тем дороже оно становится», — сказал Аболиньш.

Он подчеркнул, что одновременно вырос интерес жителей к утеплению. Например, в этом году финансирование программы реновации Altum было зарезервировано менее чем за полтора месяца. Это означает, что люди готовы действовать, если доступна финансовая поддержка.

...наиболее существенными препятствиями для принятия решения о проведении реновации являются опасения по поводу стоимости (30,2%), качества строительных работ (22,7%) и сложности процедур (15,6%).

Ревизия подтверждает, что стремительно растущие в последние годы строительные расходы являются одним из главных препятствий для обновления зданий, поскольку они существенно снижают экономическую отдачу от реновации для жителей.

С 2017 года допустимые расходы на квадратный метр для проектов энергоэффективности жилых зданий выросли на 127%, или почти в 2,3 раза, в то время как общие строительные расходы за этот период выросли на 52%.

Это означает, что расходы на проекты реновации растут в два раза быстрее общей инфляции в отрасли. В ходе ревизии установлено, что в результате таких затрат в 54% реализованных проектов среднегодовая экономия на тепловой энергии не покрывает ежемесячный кредитный платеж, который может превышать даже 2 евро за квадратный метр.

Отдача от инвестиций в повышение энергоэффективности стала недостаточной, чтобы у жителей была уверенность в финансовой выгоде — особенно в ситуации, когда средняя стоимость проекта сейчас достигает 880 000 евро на одно многоквартирное здание.

Опрос Госконтроля показывает, что рост стоимости собственности после реновации не является решающим фактором для большинства собственников квартир, поскольку лишь около трети считают это существенной мотивацией.

В свою очередь, значительная часть либо не ощущает роста стоимости, либо не интересовалась этим, а почти 29% вообще не считают это значимым, поскольку не планируют продавать или сдавать собственность в аренду. В результате стремительный рост расходов снижает мотивацию начинать реновацию даже в зданиях, где техническое состояние очевидно требует действий.

Госконтроль установил, что в Латвии не используются все возможности для обеспечения жителям более доступного финансирования для обновления зданий. Министерство экономики до сих пор не использовало инструменты, которые позволили бы привлечь более выгодные займы или снизить процентную ставку, хотя это существенно увеличило бы экономическую отдачу от проектов.

Нынешняя фиксированная ставка, предлагаемая Altum – 3,9% – выше, чем в Эстонии и Литве. Ее снижение увеличило бы количество проектов, в которых выгода от экономии на тепловой энергии превышала бы ежемесячный кредитный платеж за реновацию, заключил Госконтроль в ходе ревизии.

Одновременно в Латвии не хватает целевых механизмов поддержки для домохозяйств с низкими доходами – 18,7% жителей уже сейчас считают расходы на жилье «очень обременительными», 6,7% не могут обеспечить достаточное отопление, а 42% не готовы платить за реновацию более 0,5 евро за квадратный метр. В таких условиях социально менее защищенные группы не могут участвовать в проектах реновации, и это увеличивает как социальное напряжение, так и бремя муниципальных пособий.

Без более выгодных условий финансирования и четко определенной поддержки для этих групп темпы реновации в Латвии будут оставаться недостаточными и неравномерными.