В Латвии потеплеет. Уже с завтрашнего дня

В четверг, 26 июня, ожидается в основном солнечная погода, лишь местами возможен кратковременный дождь. При умеренном западном и северо-западном ветре температура воздуха в середине дня поднимется до +18..+23 градусов.

В пятницу и в ночь на субботу под воздействием циклона ожидается облачная и дождливая погода, местами дождь будет сильным. В конце недели погодные условия немного улучшатся — солнце будет проглядывать между облаков, осадков станет меньше. Максимальная температура воздуха составит +16..+21 градус, в воскресенье будет еще на один градус теплее.

В начале июля температура воздуха может кратковременно достичь +28 градусов. Устойчивая жара пока не прогнозируется, временами возможны дожди и грозы.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в большинстве рек и озёр составляет +14..+18 градусов, в море вода более прохладная: до +12..+15 градусов.

Во второй половине июня и в июле наблюдается наивысший уровень ультрафиолетового излучения в году. Особенно важно защищаться от солнца в период с 12 до 15 часов.