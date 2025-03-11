В Латвии пересчитали украинских беженцев: поток снижается

За этот период через внешнюю границу в Латвию прибыло 6359 граждан Украины, большинство - через Рижский аэропорт. Поток украинских граждан оставался умеренным с тенденцией к снижению, отмечает МВД.

В настоящее время статус временной защиты в Латвии имеют 48 543 гражданина Украины.

По состоянию на 1 января работали в Латвии 9338 украинцев. В дошкольных учреждениях было зарегистрировано 1213 украинских детей, в общеобразовательных школах - 2600 детей.

Более точные данные будут известны позже, так как 4 марта примерно у 15 000 украинских граждан закончился срок действия долгосрочных виз и видов на жительство. Если в течение месяца после 4 марта не будут поданы документы, необходимые для продления видов на жительство, разрешения будут аннулированы, а также граждане Украины лишатся права на работу и получение государственных услуг.

Управление по делам гражданства и миграции не располагает точными данными о том, сколько из этих 15 000 человек в настоящее время находятся в Латвии. Это станет известно после того, как закончится срок подачи документов.

