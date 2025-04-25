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«В Латвии переписывают историю и продвигают ЛГБТ»: боевик с позывным «Рига» рассказал, почему переехал в Россию

Редакция PRESS 25 апреля, 2025 10:13

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Бывший рижанин, а ныне кремлевский пропагандист Алексей Стефанов, переехавший когда-то в Москву, опубликовал почти часовое интервью с боевиком, воюющем на Донбассе, который переехал в Россию из Латвии и сейчас сражается под позывным "Рига", пишет Jauns.lv.

В беседе со Стефановым боевик подчеркивает, что живя в Латвии, он "терпел", но со временем в нем нарастало недовольство "фашизмом" и тем, что в Латвии "переписывают историю". Сам "Рига" признает, что пока не участвовал в боях — стрелять по украинцам ему мешают проблемы со зрением, поэтому он выполняет другие задания.

Решение поехать воевать на стороне России мужчина объясняет усилившимся недовольством тем, что "в Латвии процветает фашизм", существует "неуважение к истории СССР" и "ЛГБТ-пропаганда". Он отмечает, что в его подразделении есть несколько латышей, и многие называют причиной своего переезда в Россию и решения отправиться на фронт именно "ЛГБТ-идеологию". Далее боевик говорит, что в будущем в Латвии якобы будут заставлять детей менять пол. "Рига" также обращается к тем россиянам, у которых "есть иллюзии о жизни в Европе". "Поживите там несколько месяцев, а потом скажите, хотите ли вы остаться [в Европе]", — заявляет боевик.

Мужчина, перебравшийся из Латвии в Россию, также высказывает свои мысли о том, что если бы Латвия не выбрала путь на Запад, то "торговала бы с Россией и стала бы маленькой Швейцарией". Он не упоминает тот факт, что после распада СССР Россия многократно вторгалась в соседние страны. В интервью "Рига" также угрожает, что он и его соратники "доберутся до каждого националиста", и если он не успеет сам, то "продолжат его дети". Стефанов предлагает гостю поговорить по-латышски, но тот отказывается, в конце концов лишь соглашается исполнить гимн Латвийской ССР.

В завершение боевик говорит, что в Латвии за свое мнение можно сесть в тюрьму, а в России, по его словам, каждый "свободен думать, что хочешь". При этом стоит напомнить, что в России уже много лет проводится крайне агрессивная политика подавления любой оппозиции и несогласия с Кремлем.

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