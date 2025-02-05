в Латвии ожидается самое высокое за последние десять лет атмосферное давление

Над Европой задержится обширный и мощный антициклон, наибольшее давление будет в России у Санкт-Петербурга. В пятницу в Алуксне давление воздуха может составить 1052 гектопаскаля на уровне моря, в конце недели в Латвии прогнозируется небольшое снижение давления, но высоким оно все равно останется и в первой половине следующей недели.

В прошлый раз наиболее высокое атмосферное давление в Латвии было в марте 2015 года, когда в Алуксне оно достигло 1051 гектопаскаля на уровне моря. В конце января 2012 года давление в Латвии поднялось до 1053 гектопаскалей, а 4 января 2008 года - до 1055 гектопаскалей, что составляет 791 миллиметр ртутного столба.

Резкие перепады атмосферного давления могут повлиять на самочувствие некоторых людей, особенно хронических больных.

Под влиянием антициклона погода будет преимущественно сухой и прохладной, временами солнечной. Ветер ожидается чаще всего слабый, в городах может ухудшиться качество воздуха.

В конце этой недели и на следующей неделе ожидается преимущественно небольшой мороз, на большей части страны без снега. В отдельные солнечные дни температура воздуха может подняться выше нуля.

Ожидается, что в ближайшие дни в Риге и на Курземском побережье, где все еще продолжается метеорологическая осень, начнется метеорологическая зима. При этом уже наступила середина астрономической зимы и конец самой темной четверти года, началась солярная весна.