В Латвии — нет, но в Израиле же можно: Бусулис обещает спеть публике на русском

Редакция PRESS 2 октября, 2025 07:45

История и культура 0 комментариев

Сольные концерты Интарса Бусулиса пройдут в Израиле. Любимый во многих странах артист побывает на Земле Обетованной с гастролями впервые.  В беседе с израильским 9-м каналом певец поделился историей своего творческого пути.

- Первый конкурс был Sony Jazz Stage, где я получил гран-при, и где почувствовал вкус этого азарта.

Какой конкурс был самым впечатляющим?

-Это первый и "Новая волна". Когда это было? Кстати, 20 лет назад. Я помню, у меня не было времени на этот конкурс. Маэстро меня выбрал. Он сказал: ты будешь представлять Латвию. Я тогда по всяким джазовым фестивалям ездил. Приехал на репетицию и уехал на фестиваль, снова на репетицию и обратно на фестиваль джаза в Финляндию. И даже в день, когда надо было петь вторую песню, типа иностранный хит, у меня было частное выступление прямо рядом с залом, за "Балтик-Бич" отелем. Спел там и пошел на конкурс. Я на этой "Новой волне" даже не успел познакомиться со всеми участниками, потому что у меня не было времени. Но гран-при я получил (улыбается).

В какой-то момент вы попали в программу "Точь-в-точь", а туда берут только людей, которые потрясающе владеют голосом. Когда вы поняли, что можете петь разными голосами под разных людей?

Ну, во-первых, надо сказать, что на "Голосе" я познакомился с продюсерами, которые делают "Точь-в-точь". Я спросил, могу ли я участвовать в программе, потому что они мою кандидатуру даже не рассматривали. Иностранец, ну, мало ли что там. Мне это было очень интересно, мне такие вызовы нравятся.

Съемки начинались через месяц после "Голоса". И режиссер спрашивает:

- А что с серьгами? Можно будет снять?

- Вообще не вопрос.

- А что с бородой? Побреем?

- Вообще не проблема.

- А что будет с буквой "р"?

- Я сказал, ну дай какую-нибудь французскую песню мне спеть.

И все. Многие вообще не знают, что я немного грассирую. И мне дали спеть Джо Дассэна французскую песню. И все как-то пошло с этим "Точь-в-точь". Были хорошие очень выступления.

Потом были "Три аккорда".

-Песни из "Трех аккордов" я пел потом на очень многих концертах. Сейчас песни на русском пою только на каких-то закрытых мероприятиях. В Латвии публично я песни на русском языке не исполняю.

-В Израиле вас ждут зрители, которые знают вас по конкурсам, по всей вашей певческой карьере 20-летней. Что вы для них будете петь?

-В основном я для израильской публики, конечно, буду петь на русском. Спою с удовольствием песни, которые давно не пел. Общаться тоже буду на русском, чтобы мы друг друга легче поняли. И на латышском языке песни тоже спою обязательно.

Самое главное же вообще, что внутри творится у человека. Так что, я могу петь на каких угодно языках, но пою я всегда сердцем.

 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

