Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 25. Августа Завтра: Ivonna, Ludis, Ludvigs, Patricija
Доступность

В Латвии начали вакцинацию диких животных против бешенства

Редакция PRESS 25 августа, 2025 12:40

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) начала вакцинацию диких животных против бешенства, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

На приграничных территориях на востоке страны с помощью малой авиации размещаются приманки с вакциной, содержащей ослабленный штамм вируса бешенства. Вакцина предназначена для диких животных, главным образом лисиц и енотовидных собак, так как именно они являются основными переносчиками бешенства.

Как пояснили в ПВС, вакцина не предназначена для собак и кошек, однако, если они ее съедят, их здоровью ничего не угрожает. Вакцина также не опасна для человека и окружающей среды, но при прямом контакте с ней необходимо обратиться к врачу.

Как подчеркивает ПВС, бешенство - опасное и неизлечимое инфекционное заболевание, угрожающее жизни животных и людей. Домашние животные, чаще всего невакцинированные собаки и кошки, заражаются бешенством после контакта с больными дикими животными. Единственная эффективная мера профилактики бешенства - своевременная вакцинация животных.

С весны 2005 года ПВС систематически проводит вакцинацию диких животных весной и осенью, и благодаря этой программе бешенство в Латвии искоренено: последний случай заболевания среди диких животных зафиксирован в 2010 году, среди домашних - в 2012 году. Всемирная организация здравоохранения животных в 2015 году официально признала Латвию страной, свободной от бешенства.

Тем не менее, учитывая распространение бешенства в соседних странах, ПВС призывает владельцев регулярно вакцинировать домашних животных, а также сообщать ветеринару или ПВС о каждом случае подозрения на бешенство.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:55 25.08.2025
Латвия: зимой будем есть заграничную картошку
Sfera.lv 49 минут назад
Латвия: всю армию на месяц поставят «под ружьё»
Sfera.lv 1 час назад
Вэнс: завершение войны в Украине может занять от трёх до шести месяцев
Bitnews.lv 1 час назад
Балтия: электрокабель Estlink 1 отключат на неделю
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: сломанные электрочайники как новый вид экспорта
Sfera.lv 3 часа назад
Осужденные бизнесмены поставляли армии обувь под видом мебели
Bitnews.lv 4 часа назад
Британия: нарушителям пиво не положено
Sfera.lv 8 часов назад
Шотландия: мечеть – это свято
Sfera.lv 3 дня назад

«Оптимистичной картины не вырисовывается»: евродепутат Зиле о долгах наших тяжких и политике Силини

Важно 13:48

Важно 0 комментариев

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Читать
Загрузка

Цель — затруднить открытие филиалов прокремлевских СМИ: Pietiek о сомнительном семинаре с сомнительными экспертами

Важно 13:40

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

Читать

Вэнс: Трампу нужно еще 6 месяцев, чтобы убедить Путина завершить войну

Мир 13:40

Мир 0 комментариев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

Читать

На деньги уже не обменяют? Странная идея с депозитными стаканами опечалила народ

Важно 13:34

Важно 0 комментариев

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать

На создание имиджа Латвии ушло 6 миллионов евро. Результат неизвестен

Новости Латвии 13:15

Новости Латвии 0 комментариев

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Читать

Минимальная зарплата в 2026 году определена в 780 евро. Стоит ли ожидать роста?

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

Читать

На стихах столько заработала? Какие накопления задекларировала Ланга

Важно 12:47

Важно 0 комментариев

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

Читать