В Латвии начали вакцинацию диких животных против бешенства

На приграничных территориях на востоке страны с помощью малой авиации размещаются приманки с вакциной, содержащей ослабленный штамм вируса бешенства. Вакцина предназначена для диких животных, главным образом лисиц и енотовидных собак, так как именно они являются основными переносчиками бешенства.

Как пояснили в ПВС, вакцина не предназначена для собак и кошек, однако, если они ее съедят, их здоровью ничего не угрожает. Вакцина также не опасна для человека и окружающей среды, но при прямом контакте с ней необходимо обратиться к врачу.

Как подчеркивает ПВС, бешенство - опасное и неизлечимое инфекционное заболевание, угрожающее жизни животных и людей. Домашние животные, чаще всего невакцинированные собаки и кошки, заражаются бешенством после контакта с больными дикими животными. Единственная эффективная мера профилактики бешенства - своевременная вакцинация животных.

С весны 2005 года ПВС систематически проводит вакцинацию диких животных весной и осенью, и благодаря этой программе бешенство в Латвии искоренено: последний случай заболевания среди диких животных зафиксирован в 2010 году, среди домашних - в 2012 году. Всемирная организация здравоохранения животных в 2015 году официально признала Латвию страной, свободной от бешенства.

Тем не менее, учитывая распространение бешенства в соседних странах, ПВС призывает владельцев регулярно вакцинировать домашних животных, а также сообщать ветеринару или ПВС о каждом случае подозрения на бешенство.