В Латвии могут появиться частные кладбища

Как рассказал порталу Delfi.lv председатель Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров (GKR), документ должен устранить существующее различие между муниципальными и возможными частными объектами.

«Правила игры должны быть одинаковыми. Мы не можем жёстко регулировать муниципальные кладбища и оставлять частные без надзора», — подчеркнул Буров.

Он отметил, что инициативу по созданию частных кладбищ можно было бы предусмотреть уже сейчас, позволяя гражданам устраивать захоронения на собственной земле, если соблюдены санитарные и градостроительные требования.

Исполняющий обязанности руководителя Рижского управления кладбищ Гинтс Зела сообщил, что одно частное кладбище уже действует в Саласпилсском крае, а в Риге рассматриваются ещё два заявления. Он согласен, что отсутствие общих правил создаёт юридическое неравенство и может привести к спорам.