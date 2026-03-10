В Латвии гостит Петр Павел — президент Чехии

В ходе переговоров президенты обсудят двусторонние отношения Латвии и Чехии, сотрудничество в оборонной сфере, региональную безопасность, трансатлантические отношения, войну России против Украины и поддержку Украины в ее борьбе с агрессором.

В 11:20 в Рижском замке запланирована совместная пресс-конференция президентов.

В рамках визита президент Чехии встретится с премьер-министром Эвикой Силиней и вице-спикером Сейма Зандой Калниней-Лукашевицей.

Также Ринкевич и Павел возложат цветы к памятнику Свободы, откроют латвийско-чешский бизнес-форум и посетят Музей оккупации.

11 марта должностные лица отправятся на военную базу в Адажи. Президент Чехии с супругой также посетит Баускский замок.