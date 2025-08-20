В Латвии 191 призывник не пришёл на медкомиссию для Службы Государственной обороны. Что им угрожает?

Там отметили: есть и такие молодые люди, которые уже повторно привлекались к административной ответственности за неявку в указанные время и место.

За подобные нарушения предусмотрен штраф до 350 евро. При этом ни один из призывников до сих пор не был доставлен в место службы принудительно.