В Конституционный суд подан иск о статусе российских пенсионеров

"Согласие" отмечает, что "речь идет о так называемой второй волне преследуемых - гражданах России, получивших после восстановления независимости постоянный вид на жительство в Латвии". Партия отмечает, что с 2023 года к этой группе будут предъявляться новые законодательные требования - необходимость теста на знание государственного языка.

Партия напоминает, что в случае несдачи теста людям предлагается либо покинуть страну, либо сменить статус на временный вид на жительство.

"Проблема в том, что для этих людей, в основном пожилых, не существует никаких переходных правил или скидок", - говорят в партии. "Согласие" утверждает, что сотни людей могут потерять доступ к государственным услугам и социальной защите уже летом и осенью 2025 года.

Партия утверждает, что в настоящее время эти люди стоят перед выбором: уехать из страны или жить без какой-либо социальной поддержки.

Как сообщалось, закон об иммиграции предусматривает, что срок действия постоянного вида на жительство, выданного гражданам России, истекает в сентябре 2023 года. Чтобы жить в Латвии, они должны подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а также доказательства минимального уровня знания государственного языка и наличия финансовых средств.