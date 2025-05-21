Как можно заметить на видео, строение обрушилось прямо посреди дня, когда у его подножия на площади находились гуляющие люди. Выглядело это угрожающе.
Власти сообщают, что с крыши посыпалась черепица. О пострадавших данных нет.
В китайском Фыньяне обрушилась крыша башни, построенной в 1375 году, сообщает русская служба Би-би-си
Как можно заметить на видео, строение обрушилось прямо посреди дня, когда у его подножия на площади находились гуляющие люди. Выглядело это угрожающе.
Власти сообщают, что с крыши посыпалась черепица. О пострадавших данных нет.
Депутат Сейма Алексей Росликов ("Стабильности!") обратился с заявлением в Службу государственной безопасности (СГБ) с требованием оценить, не вызывает ли предвыборная кампания "Нового Единства" раскол в обществе. По мнению политика, эта партия играет на острых национальных вопросах, затрагивая чувствительные в обществе темы.
Депутат Сейма Алексей Росликов ("Стабильности!") обратился с заявлением в Службу государственной безопасности (СГБ) с требованием оценить, не вызывает ли предвыборная кампания "Нового Единства" раскол в обществе. По мнению политика, эта партия играет на острых национальных вопросах, затрагивая чувствительные в обществе темы.
Экс-супруги никак не могут мирно договориться о месте жительства 12-летнего сына. Агата Муцениеце продолжает настаивать на вызове Тимофея в суд, чтобы тот дал показания «без давления». Новые детали громкого процесса раскрыла адвокат актера.
Экс-супруги никак не могут мирно договориться о месте жительства 12-летнего сына. Агата Муцениеце продолжает настаивать на вызове Тимофея в суд, чтобы тот дал показания «без давления». Новые детали громкого процесса раскрыла адвокат актера.
С 1 июля нынешнего года счета за электроэнергию для жителей Латвии вырастут в среднем на 5%. Это плата за отключение от энергосетей России и Белоруссии и подключение к общеевропейской сети. Правда, энергетики уверяют, что для среднестатистического домохозяйства, потребляющего 100 киловатт-часов в месяц, итоговая сумма в счете увеличится только на 0,5 евро, или на 6 евро в год. Что будет в действительности, увидим очень скоро. Однако в этих условиях у некоторых "предприимчивых" индивидуумов наверняка появится соблазн попользоваться электрической энергией на халяву, попросту украв ее у соседей. И в зоне наибольшего риска находятся пожилые люди.
С 1 июля нынешнего года счета за электроэнергию для жителей Латвии вырастут в среднем на 5%. Это плата за отключение от энергосетей России и Белоруссии и подключение к общеевропейской сети. Правда, энергетики уверяют, что для среднестатистического домохозяйства, потребляющего 100 киловатт-часов в месяц, итоговая сумма в счете увеличится только на 0,5 евро, или на 6 евро в год. Что будет в действительности, увидим очень скоро. Однако в этих условиях у некоторых "предприимчивых" индивидуумов наверняка появится соблазн попользоваться электрической энергией на халяву, попросту украв ее у соседей. И в зоне наибольшего риска находятся пожилые люди.
Глава МИД РФ назвал "несостоятельной" идею прекращения огня до начала мирных переговоров с Украиной. Лавров также обвинил европейцев в давлении на США по ужесточению санкций, сообщает Deutsche Welle.
Глава МИД РФ назвал "несостоятельной" идею прекращения огня до начала мирных переговоров с Украиной. Лавров также обвинил европейцев в давлении на США по ужесточению санкций, сообщает Deutsche Welle.
В столице Испании застрелили украинского политика Андрея Портнова, которого считали одним из близких соратников бывшего президента Виктора Януковича, сообщают многочисленные средства массовой информации.
В столице Испании застрелили украинского политика Андрея Портнова, которого считали одним из близких соратников бывшего президента Виктора Януковича, сообщают многочисленные средства массовой информации.
Рижский университет имени Страдиня (RSU), Кулдигский край и фармацевтическая компания Roche объединят усилия для проведения антропологического исследования.
Рижский университет имени Страдиня (RSU), Кулдигский край и фармацевтическая компания Roche объединят усилия для проведения антропологического исследования.
Латвийская ассоциация журналистов обратилась в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB), чтобы выяснить, чем вызван его повышенный интерес к СМИ. Уже как минимум два средства массовой информации получили от бюро запрос объяснить редакционные решения. Ассоциация считает, что такое внимание со стороны правоохранительных органов создает риск для независимой журналистики, сообщает передача «Сегодня вечером» на LSM+.
Латвийская ассоциация журналистов обратилась в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB), чтобы выяснить, чем вызван его повышенный интерес к СМИ. Уже как минимум два средства массовой информации получили от бюро запрос объяснить редакционные решения. Ассоциация считает, что такое внимание со стороны правоохранительных органов создает риск для независимой журналистики, сообщает передача «Сегодня вечером» на LSM+.