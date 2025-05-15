В камуфляже, с рацией и с плохим латышским: как распознать российского шпиона в Латвии

Опираясь на данные о действиях России в других странах, особенно в преддверии полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, специалисты подчёркивают: перед началом возможного конфликта Кремль активизирует свою агентуру и внедряет в целевые страны небольшие мобильные группы — по 3–4 человека. Эти группы могут проникать как легально, под видом туристов или «гостей», так и тайно — через границу, избегая официальных пунктов пропуска.

Они могут ссылаться на личные причины: приехали к родным, участвуют в спортивных или культурных мероприятиях, бегут от «преследований» или «мобилизации». Но на деле — их миссия подрывная. Они собирают сведения о стратегически важных объектах, следят за военными базами и инфраструктурой, могут провоцировать беспорядки, распространять дезинформацию и даже устранять ключевых общественных деятелей.

MIDD выделяет несколько настораживающих признаков:

Внешний вид: Такие люди могут выглядеть неопрятно, но физически подготовлено. Часто носят спортивную, военную или туристическую одежду, иногда с элементами снаряжения. У них могут быть документы или наличные, выданные в России.

Снаряжение: Радиостанции, навигационные приборы, военные карты, консервы и пайки — всё, что говорит о подготовке к жизни в экстремальных условиях.

Место обитания: Эти группы предпочитают уединение. Леса, заброшенные здания, уединённые дома или даже антисоциальные квартиры — всё это потенциальные укрытия.

Поведение: Они плохо ориентируются в местности, могут передвигаться по военному принципу — короткими перебежками, внимательно изучая окрестности. Часто один из них говорит на государственном языке, остальные — нет.

Интерес к инфраструктуре: Подозрительные люди могут расспрашивать о военных базах, полицейских участках, электростанциях и прочих критически важных объектах. Их может интересовать не то, что волнует обычного человека.

Но MIDD подчёркивает: одного признака недостаточно, чтобы обвинять человека. Важно оценивать поведение в контексте. Однако, если у вас возникли обоснованные сомнения — не стоит молчать.

Что делать:

Не сообщайте незнакомым людям личную информацию;

Не передавайте подозрительным лицам свой телефон или другие ресурсы;

Не пытайтесь действовать самостоятельно — это опасно;

Сразу сообщайте о подозрениях в Госполицию, спецслужбы или ближайшее армейское подразделение.

Как показывает опыт Украины, российские спецслужбы умеют адаптироваться и могут маскироваться под кого угодно. Поэтому будьте бдительны, наблюдательны и не оставайтесь равнодушными.