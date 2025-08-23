После саммита на Аляске прошла неделя: переговоры об окончании войны в Украине зашли в тупик?

Будет ли встреча?

После визита Зеленского в Вашингтон Дональд Трамп заявил, что начал организовывать встречу президентов России и Украины, за которой должен последовать трехсторонний саммит с участием США.

«Я думаю, что будет лучше, если они встретятся без меня, просто чтобы посмотреть, что случится. Я хочу посмотреть, что будет происходить», — сказал Трамп в интервью в среду.

«Мы увидим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Вы же знаете, они как масло и уксус. Они не ладят, по очевидным причинам», — добавил в пятницу американский президент.

И хотя в Кремле так и не подтвердили готовность Путина встречаться с Зеленским, политики и пресса начали называть разные варианты площадок — от Женевы и Будапешта до Рима и Стамбула. По данным AFP, во время телефонного разговора с Трампом Путин предложил провести встречу в Москве, но Зеленский сразу же отказался.

Путину, в свою очередь, не понравилось ни одно из предложенных Западом мест, утверждает белорусский лидер Александр Лукашенко. «Мне Путин до этого звонил, говорит: тут обсуждается Рим, Женева, Турция, Эмираты и так далее. Я говорю: ну, в Рим ехать как-то нам, православным... Да, говорит, я так и понимаю. Отвергли все эти точки, говорит, подождем, что американцы предложат», — рассказал Лукашенко в интервью китайским СМИ.

20 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в разговоре с Трампом Путин лишь подтвердил готовность «продолжать прямые российско-украинские переговоры» вроде тех, что проходили в Стамбуле, а также повысить на них уровень делегаций.

Несколько дней подряд Лавров также делал заявления, из которых можно сделать вывод, что в ближайшее время встреча Зеленского и Путина вряд ли возможна.

«Наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе, и с господином Зеленским, — при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации», — заявил министр в четверг.

В пятницу он повторил в интервью NBC: Путин встретится с Зеленским только тогда, когда будет подготовлена подробная повестка.

21 августа газета The Guardian со ссылкой на источники в американской администрации написала, что Трамп решил оставить попытки организовать двустороннюю встречу Путина и Зеленского, оставив это Москве и Киеву.

В пятницу президент Украины заявил, что Россия «делает всё», чтобы сорвать переговоры, которых добивается Вашингтон и на которые согласен Киев.

Что говорили в Москве

Говоря об условиях возможного мира, Лавров в очередной раз поднял вопрос «легитимности персоны, которая подписывает эти договоренности с украинской стороны», а также раскритиковал идею гарантий безопасности для Украины, если они будут строиться «по логике изоляции России».

Путин также неоднократно ставил под сомнение легитимность Зеленского, чей срок должен был истечь в мае 2024 года (выборы в стране не проводились из-за войны), хотя Запад продолжает считать его законным президентом.

Лавров среди прочего заявил, что Россия должна иметь право голоса в вопросе о гарантиях безопасности для Украины, а иной подход «не может вызывать у нас каких-либо чувств, кроме полного отторжения».

Это заявление, как в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, поставило под удар переговоры между Россией и США.

Киев и ряд европейских лидеров настаивают, что одной из гарантий безопасности для Украины может стать размещение западных миротворцев. Трамп же говорил, что США не будут отправлять войска в Украину, но готовы поддержать союзников, в том числе с помощью авиации.

«Наиболее подробное на данный момент описание российской позиции», с которой Владимир Путин приехал на саммит на Аляске, тем временем представило агентство Reuters.

Как заявили три источника агентства, «знакомые с позициями Кремля на высшем уровне», Путин по сути «пошел на уступки» в территориальных требованиях, которые выдвигал в июне 2024 года. Тогда речь шла об отказе Украины от всех четырех областей, которые Москва считает частью России: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Киев отверг те условия как фактическую капитуляцию.

В новом предложении российский президент настаивает на том, чтобы Украина полностью вывела войска из оставшихся под ее контролем частей Донбасса, а взамен Москва согласилась бы заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, Москва готова отказаться от небольших частей Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые контролирует на текущий момент, заявили источники.

Путин также продолжает настаивать на отказе Украины от вступления в НАТО и требует от альянса гарантий в том, что он не будет расширяться на восток. Кроме того, в числе условий Путина — ограничение численности украинской армии и обязательство, что западные войска не будут размещены в Украине в составе миротворческой миссии.

Что говорили в Киеве

Президент Владимир Зеленский неоднократно отвергал идею ухода с международно признанных украинских территорий и заявлял, что Донбасс служит крепостью, сдерживающей продвижение России глубже в страну.

«Если мы говорим об уходе с востока [Украины], мы не можем этого сделать , — снова сказал он журналистам в четверг. — Это вопрос о выживании нашей страны. И вопрос о наиболее сильных защитных рубежах, о расстояниях до промышленных центров».

По вопросу НАТО Зеленский напомнил, что членство в альянсе закреплено в Конституции Украины как стратегическая цель и рассматривается Киевом как самая надежная гарантия безопасности.

Однако против вступления Украины в НАТО выступают США, и потому Киев готов обсуждать другие варианты — например, гарантии безопасности по образцу 5-й статьи Североатлантического договора о коллективной обороне, даже если Украина не станет членом альянса, заявил Зеленский в пятницу на пресс-конференции в ходе визита в Киев генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Repubblica подчеркнул, что простого распространения на Украину 5-й статьи НАТО будет недостаточно — ее нужно «переосмыслить».

Как и Зеленский ранее, Подоляк заявил, что Конституция Украины запрещает уступать территории агрессору, но признал, что «одним из основных сценариев выхода из этого конфликта» является его заморозка по линии фронта.

«Это территории, которые сегодня де-факто находятся под контролем России. Они останутся таковыми. Затем будет проведена большая экономическая, дипломатическая и прочая работа, чтобы вернуть эти территории Украине. Но де-юре они останутся украинскими», — сказал Подоляк.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью итальянской Corriere della Sera добавил, что все территориальные вопросы должны обсуждаться только на двусторонней встрече Зеленского и Путина.