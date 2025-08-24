На вопрос зрительницы ответил председатель правления SIA Eco Baltia vide Янис Айзбалтс. Он признаёт, что такие ситуации действительно случаются, но проблема в том, что клиенты, начавшие сортировать отходы, забывают, что надо поменять некоторые условия, касающиеся зелёного контейнера, предназначенного для бытовых отходов.

"Тут вопрос, с чем мы частенько сталкиваемся, люди начинают спрашивать - да, я начал сортировать, допустим, биоотходы, возможно, так было и у этой дамы - начала сортировать биоотходы и счёт только увеличился", - предполагает Айзбалтс.

Он подчёркивает, что важно не забывать одну вещь: "Если у вас был только зелёный контейнер, куда вы бросали бытовые отходы, и вы заказали коричневый для биоотходов, не забудьте либо уменьшить размер зелёного контейнера, либо попросить вывозить его пореже, иначе получится, что за этот зелёный вам придёт такой же счёт, плюс ещё за коричневый".

Во избежание ситуации, когда после того, как сортировка отходов началась, плата за их вывоз выросла, необходимо, по словам Айзбалтса, "сделать два дела - заказываем коричневый контейнер, а для зелёного делаем реже вывоз или уменьшаем объём. Тогда счёт станет меньше".