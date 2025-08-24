Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Где обещанная экономия? «До сортировки вывоз отходов стоил 3 евро, а теперь — 9!» (1)

TV24 24 августа, 2025 08:30

Важно 1 комментариев

На телеканал TV24 в программу Uz līnijas обратилась зрительница с вопросом о расходах на утилизацию отходов. Она недоумевает, почему после того, как она начала сортировать отходы, возросла плата за их вывоз, причём втрое: "До сортировки плата за мусор была 3 евро, а теперь 9 евро. Как это объяснить?"

На вопрос зрительницы ответил председатель правления SIA Eco Baltia vide Янис Айзбалтс. Он признаёт, что такие ситуации действительно случаются, но проблема в том, что клиенты, начавшие сортировать отходы, забывают, что надо поменять некоторые условия, касающиеся зелёного контейнера, предназначенного для бытовых отходов.

"Тут вопрос, с чем мы частенько сталкиваемся, люди начинают спрашивать - да, я начал сортировать, допустим, биоотходы, возможно, так было и у этой дамы - начала сортировать биоотходы и счёт только увеличился", - предполагает Айзбалтс.

Он подчёркивает, что важно не забывать одну вещь: "Если у вас был только зелёный контейнер, куда вы бросали бытовые отходы, и вы заказали коричневый для биоотходов, не забудьте либо уменьшить размер зелёного контейнера, либо попросить вывозить его пореже, иначе получится, что за этот зелёный вам придёт такой же счёт, плюс ещё за коричневый".

Во избежание ситуации, когда после того, как сортировка отходов началась, плата за их вывоз выросла, необходимо, по словам Айзбалтса, "сделать два дела - заказываем коричневый контейнер, а для зелёного делаем реже вывоз или уменьшаем объём. Тогда счёт станет меньше".

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

Важно 11:54

Важно 1 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей (1)

Важно 11:14

Важно 1 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Важно 11:02

Важно 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

