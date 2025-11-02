«В каком обществе мы живём?!» Рижанка жалуется на контролёров в общественном транспорте

"Ребёнок, конечно, плачет, звонит мне, на тренировку не едет. Ещё подчёркивает, что тётя была очень сердитая. На что ей сердиться? Она не знает, что дети могут ехать в транспорте?" - недоумевает автор поста в комментариях.

Как оказалось, тема весьма актуальна - откликов на пост очень много, немало тех, кто вспоминает похожие происшествия с ними самими или их детьми, но есть и примеры вполне человечного отношения. Отметился в комментариях даже один бывший контролёр. Многие также недовольны тем, что контроль придирается к детям, но не трогает бомжей, пьяных или хулиганов.

- За каждый выписанный штраф сотрудник Rīgas satiksme имеет бонусы. Прошу у вас ответа, почему они не различают, ребёнок или взрослый, и не трогают пьяниц и бомжей, потому что знают, что те всё равно не заплатят.

- Я работал в этой конторе, и пришлось писать объяснительную, почему не высадил в полдесятого вечера 15-летнюю девочку в Пардаугаве.

- У меня с детьми проговорено: если войдёт контроль и не можешь найти э-талон, скажи - пусть выписывают штраф! Всё. Но полнейший бред, ведь ясно, что ребёнок со школьной сумкой - это не взрослый! Это школьник, для которого общественный транспорт - бесплатный! И да, он обязан предъявить э-талон, но ведь не надо детей из-за э-талона доводить до ненужного стресса!

- Однажды дочь в автобусе звонит мне, говорим, и она прекращает разговор: "Всё, пока, контроль зашёл". Искала э-талон, стресс был, э-талон нашёлся только после того, как контроль вышел. Контроль сказал - ничего, в следующий раз покажешь э-талон. Человечность ещё существует. И да, проговорено с детьми, что э-талон надо подготовить перед посадкой, держать в кармане, чтобы можно было его быстро предъявить.

- Неужели во всём транспорте не было ни одного взрослого, кто мог бы заступиться за детей?

- Не дай Бог, ребёнок потеряется, если его высадят не на той остановке, не у всех есть телефоны, ребёнок должен в безопасности и без помех добраться до пункта назначения. По-моему, школьники вообще должны быть неприкосновенными, видно же, что это школьник, а не "заяц" с дурными намерениями. Недавно в Риге так ребёнок потерялся, в начальной школе, в соцсетях была информация, искали с полицией, в конце концов нашли, но стресс и у ребёнка, и у родителей огромный, ребёнок перепутал автобусные маршруты и у него разрядился телефон.

- Смотрю, на этой неделе особый контингент контролёров подобрался. Старший сын вёз брата ко мне на работу, и тоже был контроль, а э-талон брата у меня, забыла отдать утром. Тоже "очень милая" дама была, сказала, что тогда надо идти покупать билет, если нет ученического. Старший спросил, а на какие деньги купить. Слава Богу, все вышли, у истории не было продолжения. Но младший - первоклассник. А если бы он ехал один?

- Это очень характерно и для кондукторов vivi. Я сама успокаивала чужого ребёнка, покупала ему билет, потому что у него не хватало денег и до мамы дозвониться не удалось, но кондуктор налетела, как на отпетого преступника. В то же время приходилось видеть ситуации, когда мужчины едут без билетов, кондуктор успокаивает, пусть уж сидят... Тогда, с ребёнком, кондуктор тоже пригрозила, что вызовет полицию и ребёнка посадят в тюрьму. Когда я это услышала, то ужаснулась: в полицию надо обращаться в случае угрозы, а теперь ею пугают.

- Сама была свидетельницей, как ребёнка оштрафовали, а пьяного пассажира вежливо попросили выйти на следующей остановке - без каких-либо последствий.

- У меня в детстве потребовали "взятку", чтобы можно было ехать дальше. Так как денег не было, то отобрали документы и отправили домой искать деньги. Теперь, видимо, проблемы другие.

- Был случай. У ребёнка истёк срок действия ученического билета (насколько понимаю), денежек у ребёнка нет, шофёр говорит - тогда ничего, надо выходить. Я в шоке... Пошла и заплатила за этого ребёнка, чтобы доехал домой. Шофёр - "ты теперь этой тёте должен". У меня такое дурацкое ощущение было... Я на это ответила: "Спасибо за вашу заботу о ребёнке, которого вы хотели оставить за дверью, а не с чистым сердцем доставить домой".

Оставило свой комментарий и предприятие Rīgas satiksme, пообещав разобраться с ситуацией и напомнив, что детей до 14 лет (включительно) из общественного транспорта высаживать нельзя.

Ребёнку, которого высадили контролёры, десять лет.