Пост мало того, что не остался незамеченным, так и вызвал целый ливень комментариев. Иногда реакция публики диаметрально противоположна.

- Мне кажется странным это поведение на концертах, например, на выпускном, мелкие все время носятся вдоль сцены, вылезают на сцену, еще "поиграют" на фортепиано, болтают и т.д. Ну, если не умеют себя вести, надо выходить. Я все-таки пришла концерт посмотреть, а не то, как мелкие устраивают соревнование. И да, у меня двое детей, никогда не разрешала бегать, хотя странно было объяснять, почему так нельзя, если остальные устраивают спринт.

- Очень большая часть общества у нас еще не справилась со своими детскими травмами, идущими из времен СССР, когда надо было быть правильным, таким, как другие, нельзя было никак выделяться и где уж там высказывать свое мнение, и теперь это зеркалят на молодое поколение. Дети должны сидеть спокойно, вести себя, как солдатики, нельзя сказать ничего громко или побеситься, потому что им в детстве этого не разрешалось. Очень мало кому сейчас нравятся дети и мало кто готов в них вкладываться, понимать и принимать. Неудобно.

- Так мы потихоньку и вымрем, ища покоя и комфорта, откладывая и не желая рожать детей. Дети классные и не всегда удобные, потому что еще не остыли от трудов и обязанностей, не вставлены в рамки. И когда-то ведь надо сходить в это кафе и в театр поучиться себя вести и включаться в общество.

- Все ведь понимают, что границы должны быть. Дискуссия, как всегда, начинается с одного - что присутствие детей надо принять и вклад родителей уважать, позволяя им тоже, хотя бы и вместе с малышом, выйти в общество, а заканчивается демонизацией детей. Когда сверхплохие примеры продуцируются как массовый шаблон.

- Тем, кому мешают дети: может быть, наведите порядок в своей жизни, нервной системе и отношении? И да, когда поездишь по свету - во многих странах отношение к детям фантастическое.

- Кафе совершенно точно подходят для семьи. Трудно представить, какое не подходит. Если речь о ресторанах, тогда да - часть из них для совсем маленьких, возможно, не подходит. Если посмотрю на своих детей, то по сути с 4 лет спокойно может сидеть. Двухлетка еще не совсем. То же самое театр и опера - ну не могут они просидеть так долго. Зато в общественном транспорте, если кто-то шумит и мешает, то сами виноваты.

- Желаю 3+ детей всем, кому они мешают в кафе, самолетах, театрах, местах отдыха, общественном транспорте и других местах, которые посещают. Пусть уж ситуация сама себя отрегулирует, и приходится с собой вести диалог с упреками - как хочется выйти из дома всем, как хочется детям показать жизнь, но мы ведь другим помешаем.

- То, что чего-то надо, автоматически не означает, что все позволено и можно делать что захочешь, не думая о других.

- Да как вообще позволяют себе лететь в самолете или ехать на общественном транспорте! С детьми никуда не надо ходить, лучше всего воспитывать их в сельской глубинке или на лесной опушке, где они не мешают остальной части общества.

- Знаете, например, в опере есть детские спектакли для самых маленьких, а на другие постановки с маленькими детьми не ходят.

- Да, есть места для посещения с детьми, а есть места для посещения без них. Вот так просто.

- Кафе - не единственное место, где надо подумать, а стоит ли малыша брать с собой. Я бы сказал, есть пример получше: театры и другие культурные мероприятия. Спектакль или концерт, длящийся 2-3 часа, - это серьезный вызов терпению ребенка. Особенно если спектакль какой-нибудь серьезный. Не очень-то здорово, если терпение ребенка не выдерживает и он начинает брыкаться. Спектакль испорчен и у родителя, который сам не может его посмотреть, и у части зрителей.

- Ничего против детей не имею, но поведение детей - это зеркало родителей. Вчера на концерте пришлось слушать толпы скачущих и орущих детей, которых не научили вести себя во время концерта. Я заплатила деньги, чтобы послушать концерт, а параллельно слушаю визг и топот чужих детей.

- Во время заключительного концерта Праздника песни некоторые мелкие не умели себя вести - бесились, орали. Билетер попросил их маму вывести детей погулять, чтобы пробежались, и вернуться. Она устроила скандал и сказала, что никуда не пойдет. А потом удивляются, что общество детей не любит.

- Из жизни! Поезд. Заходит в вагон мать с 5-летней барышней и тащит ее велик. Уже при посадке дочь начинает чего-то требовать - чего-то очень надо. Требует громко и настойчиво. Мама с ребенком садится на место, где могут сидеть два человека. Дочь кричит на весь вагон, что ей чего-то надо! Мама отказывает! Дочь начинает реально психовать, бить со всей силы ногами по спинке кресла и орать. Мама игнорирует. Когда я повернулась и выглядела недовольной, мама мелкую забрала и ушла к двери.

- Не будьте наивными! Цель - сокращение численности населения.

- Есть исключения, но очень часто приходится признать, что собаки воспитаны лучше детей. А если в кафе нельзя с собаками (потому что помешают другим посетителям), то для детей там не должно быть исключения - они тоже мешают другим. Даже если собака залает, от этого меньше вреда, чем от ребенка, орущего нон-стопом. И еще самое противное под конец: те мамочки, которые за детьми объедки доедают... фу.

- По-моему, одна из актуальных тем в наши дни - незапланированные дети, которых родители не желают воспитывать, крича в обществе, что ребенок особенный, индинго, поэтому он таков, каков есть. Едет мамочка в троллейбусе, глубоко погрузившись в телефон, двое маленьких детей, которые очень хотят материнской любви, стараются всячески привлечь ее: кричат, бьют друг друга, пинают соседние сиденья, все время зовут маму - в надежде, что это заставит ее взглянуть, просто взглянуть на них. Реакции - 0%.

(Иллюстративное фото.)