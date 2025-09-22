В Италии бастующие требуют разрыва отношений с Израилем

"Это крупнейшая акция протеста, когда-либо организованная итальянскими профсоюзами. Она проводится в поддержку мирных жителей Газы и международной гуманитарной миссии, флотилии Global Sumud, которая пытается доставить помощь в охваченный войной анклав.

Забастовки были объявлены на прошлой неделе. Предполагалось, что они нарушат работу как частного, так и государственного секторов. Морской транспорт, логистика, образование - все эти сферы затронуты всеобщей забастовкой.

Что касается железнодорожной сети, то забастовка продлится до конца понедельника.

Одна из главных акций протеста прошла в Риме, где к митингу присоединились более 100 000 человек. В основном, это студенты, профсоюзы и группы сторонников Палестины. Они требуют, чтобы итальянское правительство разорвало дипломатические отношения с Израилем, ввело санкции и, чтобы премьер-министр Италии занял твердую позицию против военной операции Израиля в Газе. Оппозиционные партии Италии также призывают к признанию государства Палестина".