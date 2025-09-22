Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 22. Сентября Завтра: Maigurs, Marica, Maris
Доступность

В Италии бастующие требуют разрыва отношений с Израилем

Euronews 22 сентября, 2025 21:38

Важно 0 комментариев

Участники протестов в Италии требуют от властей разорвать дипломатические отношения с Израилем и ввести санкции из-за войны в Газе. В Италии в понедельник проходит 24-часовая общенациональная забастовка. Корреспондент Euronews Джорджа Орланди передает из Рима:

"Это крупнейшая акция протеста, когда-либо организованная итальянскими профсоюзами. Она проводится в поддержку мирных жителей Газы и международной гуманитарной миссии, флотилии Global Sumud, которая пытается доставить помощь в охваченный войной анклав.

Забастовки были объявлены на прошлой неделе. Предполагалось, что они нарушат работу как частного, так и государственного секторов. Морской транспорт, логистика, образование - все эти сферы затронуты всеобщей забастовкой.

Что касается железнодорожной сети, то забастовка продлится до конца понедельника.

Одна из главных акций протеста прошла в Риме, где к митингу присоединились более 100 000 человек. В основном, это студенты, профсоюзы и группы сторонников Палестины. Они требуют, чтобы итальянское правительство разорвало дипломатические отношения с Израилем, ввело санкции и, чтобы премьер-министр Италии занял твердую позицию против военной операции Израиля в Газе. Оппозиционные партии Италии также призывают к признанию государства Палестина".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:45 22.09.2025
Латвия: за домами следят из космоса
Sfera.lv 1 час назад
Коллапс на латвийско-белорусской границе
Bitnews.lv 3 часа назад
Голосуешь против бюджета — подрываешь оборону!
Bitnews.lv 4 часа назад
Кабмин ищет доходы в алкоголе, табаке и азартных играх
Bitnews.lv 4 часа назад
Правительство снизит НДС на продукты на 12% с июля 2026 года
Bitnews.lv 4 часа назад
Правительство вводит 21% НДС для книг и прессы на русском языке
Bitnews.lv 4 часа назад
Рижский аэропорт в августе потерял 7% пассажиров
Bitnews.lv 5 часов назад
Латвия: пора в поход на Антарктиду
Sfera.lv 8 часов назад

Массированная атака беспилотников на Москву

Важно 23:06

Важно 0 комментариев

Собянин заявил об атаке беспилотников на Москву, сообщает ВВС.

Собянин заявил об атаке беспилотников на Москву, сообщает ВВС.

Читать
Загрузка

Во вторник Трамп встретится с Зеленским

Мир 22:44

Мир 0 комментариев

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила на брифинге, что на вторник у Дональда Трампа намечена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила на брифинге, что на вторник у Дональда Трампа намечена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читать

Человек застрелил щенка в чужом дворе на глазах у детей хозяйки: что творится в Екабпилсе?

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жительница Екабпилса Анта Лигере опубликовала на своей странице ФБ эмоциональный текст про убийство любимца семьи, совершенного неуравновешенным, по ее мнению, соседом. 

Жительница Екабпилса Анта Лигере опубликовала на своей странице ФБ эмоциональный текст про убийство любимца семьи, совершенного неуравновешенным, по ее мнению, соседом. 

Читать

«Многие операции переносятся на следующий год»: врач о кризисе в больницах

Новости Латвии 20:38

Новости Латвии 0 комментариев

«Большинство государственных лечебных учреждений больше не записывают никого на консультации. Также многие операции, которые были запланированы на этот год, переносятся на следующий год», — заявил в интервью TV24 Марис Плявиньш, вице-президент Латвийской ассоциации врачей.

«Большинство государственных лечебных учреждений больше не записывают никого на консультации. Также многие операции, которые были запланированы на этот год, переносятся на следующий год», — заявил в интервью TV24 Марис Плявиньш, вице-президент Латвийской ассоциации врачей.

Читать

Имперские амбиции России грубо нарушают Устав ООН: Браже на Совбезе

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Имперские и колониальные амбиции России грубо нарушают Устав ООН, заявила в понедельник на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН от имени Литвы и Латвии министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Имперские и колониальные амбиции России грубо нарушают Устав ООН, заявила в понедельник на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН от имени Литвы и Латвии министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Читать

Теперь и у нас? В Германии электроавтомобиль убил семью, в Латвии пока только соседскую машину (ВИДЕО)

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

В Риге на на улице Клейсту внезапно и без видимых причин загорелся электроавтомобиль. Огонь перекинулся на припаркованную рядом машины. Sadursme.lv опубликовал видео очевидцев этого трагического происшествия.

В Риге на на улице Клейсту внезапно и без видимых причин загорелся электроавтомобиль. Огонь перекинулся на припаркованную рядом машины. Sadursme.lv опубликовал видео очевидцев этого трагического происшествия.

Читать