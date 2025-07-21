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В Испании найден мертвым экс-сотрудник МВД Украины

© Deutsche Welle 21 июля, 2025 17:36

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Тело бывшего чиновника МВД Украины Грушевского нашли в бассейне ЖК в Вильяхойосе, где ранее убили российского летчика Кузьминова, пишет DW со ссылкой на испанское издание El Espanol.

В Испании погиб бывший сотрудник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Игорь Грушевский, сообщило испанское издание El Espanol в воскресенье, 20 июля. Он был найден мертвым в том же жилом комплексе, где в феврале 2024 года был убит перешедший на сторону ВСУ российский летчик Максим Кузьминов.

По данным газеты, Грушевский умер при невыясненных обстоятельствах. Его тело без признаков жизни было обнаружено 29 июня в бассейне жилого комплекса Cala Alta в курортном поселке Вильяхойоса на востоке страны. Хотя на теле не было явных следов насилия, из одного уха шла кровь. Как пишет El Espanol, причиной смерти могла стать внезапная остановка сердца или инсульт, однако не исключается и возможность убийства.

61-летний Грушевский был бывшим высокопоставленным чиновником Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, а позже - Национальной полиции, отмечает газета. В Испанию он, вероятно, переехал уже на пенсии. Незадолго до смерти экс-чиновник приобрел квартиру в жилом комплексе и делал в ней ремонт.

МИД Украины заявил со ссылкой на генеральное консульство страны в Барселоне, что смерть Грушевского наступила в результате утопления. "Консулами оказано содействие в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Украину", - сообщила журналистам пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В феврале 2024 года на парковке того же жилого комплекса Cala Alta был застрелен пилот 319-го отдельного вертолетного полка армейской авиации РФ Максим Кузьминов. В Испанию он попал через Украину, куда, в свою очередь, в сентябре 2023 года угнал российский военный вертолет Ми-8 из Курской области. В ноябре 2024 года американский телеканал CBS со ссылкой на источники в испанском следствии сообщал, что к убийству Кузьминова могут быть причастны двое граждан России - бывший офицер КГБ и его родственник, полковник российской полиции.

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