В Голливуде раздали «Оскары»: впервые в истории его получила и Латвия!

Фильм "Поток" был также номинирован в категории "Лучший фильм на иностранным языке", но не победил. "Оскар" в этой категории достался бразильскому фильму "Я все еще здесь".

Получая награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, кота и собаку и напомнил, что мы все находимся в одной лодке и должны преодолевать разногласия и работать вместе.

"Я надеюсь, что эта награда откроет двери для независимых анимационных режиссеров по всему миру. Латвийский фильм номинирован впервые, и это очень много для нас значит. Мы очень вдохновлены и надеемся скоро вернуться сюда", - сказал Зилбалодис.

Выступая перед журналистами сразу после получения награды, он сказал, что очень благодарен и очень хочет вернуться домой. "Я очень скучаю по Латвии и жду не дождусь, когда смогу снять свой следующий фильм", - сказал Зилбалодис.

Награду Зилбалодису вручили актеры Голди Хоун и Эндрю Гарфилд.

Ведущий, Конан О'Брайен, отметил, что это первый "Оскар" в истории Латвии. "Эстония - мяч теперь на вашем поле", - добавил он.

В номинации "Лучший анимационный фильм" фильм Зилбалодиса противостоял голливудским крупнобюджетным проектам "Игры мозга 2" или "Inside Out 2" и "Дикий робот", австралийскому фильму "Мемуары улитки" и "Уоллес и Громит: Самая дикая месть" легендарной британской студии "Aardman Animations".

Поток" - первый латвийский фильм, номинированный на "Оскар" в двух категориях.

Первым латвийским фильмом, выдвинутым на "Оскар", был фильм Яниса Стрейча "Дитя человеческое" 1991 года, а вторым - фильм Айгара Граубы "Стражи Риги" 2009 года.

Мировая премьера "Потока" состоялась на Каннском кинофестивале, и с тех пор он завоевал более 70 международных наград почти на всех континентах, включая премию "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм.

Мультфильм "Поток" - это 3D-анимационная история о коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире, не населенном людьми, коту приходится изменить свой образ жизни и взаимодействовать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

Лучшим фильмом года на 97-й церемонии вручения премий Американской киноакадемии признана картина «Анора» Шона Бейкера, рассказывающая историю жизни русскоговорящей секс-работницы на Брайтон-Бич, с Майки Мэдисон в главной роли, пишет русская служба Би-би-си.

Мэдисон получила награду за лучшую женскую роль, а Шон Бейкер был признан лучшим режиссером. Фильм также получил «Оскары» за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. Всего у фильма — пять статуэток.

Оскар за режиссуру Бейкеру вручал Квентин Тарантино. «Квентин, если бы ты не снял Майки в своем фильме „Однажды в Голливуде", не было бы и „Аноры"», — сказал он.

«Это по-настоящему независимое кино», — заявил Бейкер, получая главную награду вечера. Вместе с ним на сцену вышли все, кто принимал участие в создании картины, в том числе российский актер Юра Борисов.

Он был представлен в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Игоря в «Аноре», но проиграл Кирану Калкину, получившему премию за фильм «Настоящая боль». Эта награда вручалась первой.

Оскар» за лучшую женскую роль второго плана получила Зои Салдана, исполнившая роль Риты Моры Кастро в мюзикле «Эмилия Перес».

«Я горжусь тем, что являюсь ребенком родителей-иммигрантов, — сказала она в очень эмоциональной речи. — Я — первая американка доминиканского происхождения, получившая „Оскар", и я знаю, что не последняя».

«Оскар» за лучшую мужскую роль получил Эдриен Броуди, который сыграл Ласло Тота в драме «Бруталист».

Лучшим документальным полнометражным фильмом признали картину «Нет другой земли».

Фильм, действие которого происходит на Западном берегу реки Иордан, рассказывает о дружбе между палестинским активистом и израильским журналистом.

В этой номинации также была представлена картина «Фарфоровая война» о трех украинских художниках, которые живут в Харькове в начале полномасштабного российского вторжения.

Лучшей песней к фильму была признана композиция El Mal из фильма «Эмилия Перес», которую написали французские музыканты Камий и Клеман Дюколь, а также режиссер Жак Одиар. «Оскар» им вручал Мик Джаггер.

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